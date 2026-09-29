MISAS Y FUNERALES

✝ ROZA JAUREGUI, Rodrigo Facundo. - Hoy hace seis años que partiste y siempre seguirás en nuestros corazones. Tu mamá Marta Jauregui y tu hermano Gonzalo. Se celebrará una misa hoy, a las 19, en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa