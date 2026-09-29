Saltar al contenido principal
LA NACION

ROZA JAUREGUI, Rodrigo Facundo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

MISAS Y FUNERALES

ROZA JAUREGUI, Rodrigo Facundo. - Hoy hace seis años que partiste y siempre seguirás en nuestros corazones. Tu mamá Marta Jauregui y tu hermano Gonzalo. Se celebrará una misa hoy, a las 19, en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un frigorífico acumula 232 cheques rechazados por $6000 millones y trabaja al 30% de su capacidad
    1

    Crisis en la industria cárnica: un frigorífico acumula 232 cheques rechazados por $6000 millones y trabaja al 30% de su capacidad

  2. Milei y Villarruel viajan al exterior al mismo tiempo, por lo que la presidencia quedará en manos de Abdala
    2

    Milei y Villarruel viajan al exterior al mismo tiempo, por lo que la presidencia quedará en manos de Bartolomé Abdala

  3. El complejo residencial de Bon Jovi para personas sin techo: “La forma más eficaz de acabar con la falta de viviendas es con casas asequibles”
    3

    El mega complejo residencial de Bon Jovi de casi 17 millones de dólares para personas sin techo: “La forma más eficaz de acabar con la falta de viviendas es mediante casas asequibles”

  4. MasterChef Celebrity: el reality comenzó con un tenso momento entre Germán Martitegui y Elizabeth Vernaci
    4

    MasterChef Celebrity: el reality comenzó con un tenso momento entre Germán Martitegui y Elizabeth Vernaci