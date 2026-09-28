Milei y Villarruel viajan al exterior al mismo tiempo, por lo que la presidencia quedará en manos de Bartolomé Abdala

Durante poco más de tres días, el Poder Ejecutivo quedará en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (LLA-San Luis), debido a que tanto Javier Milei como su vicepresidenta, Victoria Villarruel, viajarán al exterior casi de manera simultánea.

Milei viajará este martes rumbo a Francia, mientras que Villarruel partió este lunes al mediodía rumbo a España al frente de una comitiva integrada por cuatro senadores que participará, entre otras actividades, del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

La presidencia de Abdala se prolongará hasta el sábado 3 de octubre, cuando está previsto que regrese el jefe del Estado desde el exterior. No será esta la primera vez que el legislador puntano ocupe ese lugar. Ya lo hizo entre el 8 y el 11 de diciembre de 2025 cuando Milei viajó a Noruega y Villarruel se trasladó también a España.

La suplencia de Abdala está prevista en la Ley 20.972 de Acefalía, que ordena la línea de reemplazo cuando el Presidente y la Vicepresidenta no pueden ejercer la jefatura del Estado. Ante la ausencia simultánea de ambos del territorio nacional, la responsabilidad recae, en primer término, en el presidente provisional del Senado.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala Fabián Marelli

Completan la línea sucesoria el presidente de la Cámara de Diputados y el titular de la Corte Suprema de Justicia, en ese orden.

La presidencia de Abdala, que ahora se encuentra a cargo del Senado por la ausencia de Villarruel, comenzará el martes a las 22 cuando el Presidente viaje hacia París para encabezar la segunda edición de la Argentina Week, programada entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre.

Por su parte, Villarruel viajó a Madrid para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará entre el jueves y viernes próximos. La cita reunirá a autoridades y representantes legislativos de los países de la comunidad iberoamericana y funcionará como instancia preparatoria de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

La vicepresidenta Victoria Villarruel Prensa Victoria Villarruel - LA NACION

La vicepresidenta ya había intervenido en la edición anterior del encuentro y en esta ocasión viajó acompañada por una comitiva multipartidaria integrada por el jefe del bloque Pro, Martín Goerling (Misiones), el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), la provincial santacruceña Natalia Gadano y la peronista tucumana Sandra Mendoza.

La apertura del foro está prevista en el Congreso de los Diputados y contará con la presencia del rey Felipe VI, junto con autoridades parlamentarias y funcionarios españoles. Las deliberaciones estarán orientadas a la cooperación entre los poderes legislativos, el fortalecimiento institucional y los temas que integrarán la agenda regional.