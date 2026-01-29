1
✝ SAA AVELLANEDA, Claudia, q.e.p.d. - Tus sobrinas Carola, Alejandrina, Gloria y Silvina Saa Avellaneda, tu cuñada Alejandrina González Warcalde, tus sobrinos políticos Phil y Julián; tus sobrinos nietos Clari, Nico, Gonza y Mili te despiden con dolor y recuerdan con mucho cariño.
