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SUFFERN QUIRNO, Isaura Nicolasa Mercau de
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ SUFFERN QUIRNO, Isaura Nicolasa Mercau de. - A un mes de la partida de tu generosa alma, tu hijo Guillermo W. invita a una misa hoy, a las 17.30, en la Parr. del Pilar, CABA.
Aviso publicado en la edición impresa
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