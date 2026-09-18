MISAS Y FUNERALES

✝ SUFFERN QUIRNO, Isaura Nicolasa Mercau de. - A un mes de la partida de tu generosa alma, tu hijo Guillermo W. invita a una misa hoy, a las 17.30, en la Parr. del Pilar, CABA.

Avisos fúnebres

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