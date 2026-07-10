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BRUGALETTA, Ronaldo César,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ BRUGALETTA, Ronaldo César, q.e.p.d., falleció el 10-7-2016. - A 10 años de tu partida, te recordamos con mucho amor. Tu esposa Martha Irene Polisky de Brugaletta, tus hijos, hijos políticos y nietos primos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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