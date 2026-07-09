Máximo Kirchner camina la Provincia y acelera el armado de una candidatura alternativa a Kicillof

LA PLATA.- No fue un acto más. Máximo Kirchner visitó, en el Día de la Independencia, el municipio de Carmen de Areco, apalancado por el intendente Iván Villagrán, que postuló al diputado como candidato a Presidente.

Villagrán es uno de los alcaldes de La Cámpora de la provincia de Buenos Aires que desconoce el proyecto presidencial de Axel Kicillof, gobernador y conductor del Movimiento Derecho al Futuro, su propia agrupación interna.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires no se autoproclamó en términos personales como candidato a Presidente. Pero construye un modelo alternativo al de Javier Milei y busca construir un armado federal que contenga al Partido Justicialista, pero que sea más amplio. “Frente a este modelo de abandono estamos nosotros”, reiteró hoy Kicillof, poco antes del acto de Kirchner.

El diputado nacional hasta ahora sólo reclamó la candidatura de Cristina Kirchner. Pero dado que la expresidenta está presa en su domicilio de San José 1111 -e inhabilitada para ejercer cargos públicos-, su hijo recorre el país en busca de armar un proyecto para el peronismo en 2027. Este año visitó Santa Fe y Entre Ríos. También encabezó un acto en la ciudad de Buenos Aires para pedir la libertad de su madre.

Máximo Kirchner el 20 de junio en un acto en Parque Lezama Hernan Zenteno - La Nacion

Máximo Kirchner denunció en reiteradas oportunidades que la expresidenta está “proscripta” y que no existen en el peronismo candidatos “por default”, en alusión a Kicillof. El operativo clamor para instalar a un candidato alternativo a Kicillof desde La Cámpora subió el tono en las últimas horas.

Antes de la visita a Carmen de Areco, Villagrán lo lanzó a Kirchner como candidato: “Me encantaría Máximo Presidente”, dijo. “Si bien los apellidos no son milagrosos, nos garantiza un sello de calidad. Es Kirchner”, buscó explicar su postura.

“Máximo es la figura que a la militancia nos da mística y motivación, que dice las cosas con nombre y apellido. Da un sello de calidad por lo que puede pasar en la Casa Rosada. La familia Kirchner es sumamente importante para mucha gente que cambió su vida con Néstor Y Cristina”, dijo el alcalde, que instó al diputado a caminar para que la gente lo pueda “tocar y abrazar”.

Cristina Kirchner, en el balcón de San José 1111 este 9 de Julio

En el mismo sentido Lucía Cámpora dijo poco antes del acto de Areco que Máximo Kirchner es “uno de los mejores dirigentes del país” y “tiene el coraje y la capacidad política para ejercer responsabilidades importantes”. No obstante, en Carmen de Areco sólo se vio una bandera: “El interior bonaerense con Cristina”.

El operativo para una interna contra Kicillof está en marcha: en las últimas horas también Eduardo Wado de Pedro, Mariano Recalde, Mayra Mendoza, Rodolfo Taihlade, Fernanda Raverta y Teresa García salieron a instalar el apellido Kirchner para la próxima fórmula presidencial.

Otros, como el diputado provincial Facundo Tignanelli, atacaron directamente a Kicillof: “La decisión de Axel de tomar distancia de Cristina es un parteaguas. Luego incluso hizo una comparación histórica entre Cristina y Perón. ”Mis abuelos trabajaron para que Perón vuelva, no para encontrar una alternativa con Vandor. Necesitamos una figura como Cristina", dijo el camporista matancero.