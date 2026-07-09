Cómo cargar el celular correctamente sin dañar el dispositivo

Cuidar tu celular te permite conservarlo por más tiempo y en mejores condiciones. Eso no solo tiene que ver con la parte externa, sino con la batería, que es el motor que permite que funcione. Por esta razón, los expertos en tecnología sugirieron un método correcto para cargar el dispositivo sin que se dañe el sistema o la electrónica en general.

Cómo cargar correctamente el celular

En primer lugar, tenés que tener en cuenta que, si el teléfono móvil es nuevo, sus baterías no están completamente cargadas, por lo que antes de utilizarlas es necesario suministrarles energía para alcanzar el 100 por ciento.

En segundo lugar, si tu celular ya tiene uso, cuando lo cargues, tenés que evitar ingresar a las aplicaciones, hacer llamadas o enviar mensajes. Esto evita que la batería se complete de manera rápida y puede dañar su vida útil.

El orden para cargar correctamente el celular consiste en enchufar primero el cargador a la corriente eléctrica Markus Spiske - (Fuente: Pexels)

Por otra parte, desde el sitio web de Lenovo, indicaron que se recomienda solo proporcionar energía con el cargador original del dispositivo, ya que los genéricos pueden demorar más y dañar la batería a largo plazo.

El orden correcto para cargar el celular es el siguiente:

Conectar primero el cargador al enchufe.

Luego conectar el cable al celular.

Una vez finalizada la carga, desconectar primero el teléfono y después retirar el cargador de la corriente.

Asimismo, los expertos insistieron en que, si el nivel de batería es incorrecto, si hay una descarga rápida de la batería, velocidades de carga lentas y erráticas, o un apagado y reinicio repentino, es vital hacer un cambio o calibración de la batería para corregir el problema.

El cargador de tu celular debe ser el original y no uno genérico (Fuente: Pexels)

Para calibrar la batería, deberías tener en cuenta los siguientes pasos: