RECORDATORIOS

✝ BULGHERONI, Carlos A., Dr., 2-9-2016. - A 10 años de su partida, Bridas recuerda a su fundador y figura fundamental en la historia de la compañía. Su visión, su espíritu emprendedor y sus valores dejaron un legado que continúa marcando nuestra identidad y guiando a quienes formamos parte de la organización.

Avisos fúnebres

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