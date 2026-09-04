Saltar al contenido principal
LA NACION

BULGHERONI, Carlos A.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

RECORDATORIOS

BULGHERONI, Carlos A., Dr., 2-9-2016. - A 10 años de su partida, Bridas recuerda a su fundador y figura fundamental en la historia de la compañía. Su visión, su espíritu emprendedor y sus valores dejaron un legado que continúa marcando nuestra identidad y guiando a quienes formamos parte de la organización.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Bachelet admite que su candidatura a la ONU quedó casi sin chances y crece la presión para que se retire
    1

    Bachelet admite que su candidatura a la ONU quedó casi sin chances y crece la presión para que se retire

  2. James Heckman, premio Nobel de Economía: “Las posibilidades que hay en la Argentina son enormes”
    2

    James Heckman, premio Nobel de Economía: “Las posibilidades que hay en la Argentina son enormes”

  3. Tiene 22, necesita trabajar y lleva tres años esperando una primera oportunidad
    3

    Terminó la secundaria hace tres años y todavía no consigue su primer trabajo: “Quiero una oportunidad”

  4. El Gobierno endurece el control de los subsidios: detectó casi 18.000 pedidos de countries y depurará un millón de solicitudes
    4

    El Gobierno endurece el control de los subsidios: detectó casi 18.000 pedidos de countries y depurará un millón de solicitudes