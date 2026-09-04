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BULGHERONI, Carlos A.
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ BULGHERONI, Carlos A., Dr., 2-9-2016. - A 10 años de su partida, Bridas recuerda a su fundador y figura fundamental en la historia de la compañía. Su visión, su espíritu emprendedor y sus valores dejaron un legado que continúa marcando nuestra identidad y guiando a quienes formamos parte de la organización.
Aviso publicado en la edición impresa
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