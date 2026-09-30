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CAMPANA, Hernán Luis Gonzalo,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ CAMPANA, Hernán Luis Gonzalo, q.e.p.d. - En el aniversario de tu partida, te recuerdo siempre y ruego una oración en tu memoria. Tu mamá Edith.
Aviso publicado en la edición impresa
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