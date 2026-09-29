Matías Soulé fue padre por primera vez y se fue de la concentración de la selección para recibir al bebé

El jugador Matías Soulé participaba con normalidad de la concentración de la Selección en el predio que tiene la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, para prepararse para los tres amistosos y tras ser convocado por Lionel Scaloni, cuando tuvo que irse para recibir en un centro de salud a su primer hijo, Bautista.

El delantero de Roma y su novia, Milagros Sosa, anunciaron el nacimiento del niño en sus redes sociales. “Bautista Soulé. “Bienvenido, amor de nuestras vidas, no sabes cuánto te amamos”, escribieron en conjunto. Los felices padres publicaron fotos del bebé y una incluso en la que se puede ver a los tres en el quirófano.

Uno de los jugadores de la selección argentina fue padre por primera vez y tuvo que retirarse de la concentración. @matiassoule11

Paulo Dybala, compañero del jugador en el club italiano, no demoró en dejar su saludo: “Qué ganas de conocer a Bauti”. También le dejó un mensaje Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, con quien el ahora capitán de Boca compartió plantel con Soulé. “Felicidades, chicos. Qué hermosa familia. ¡Los queremos!“, escribió.

Uno de los jugadores de la selección argentina fue padre por primera vez y tuvo que retirarse de la concentración. @matiassoule11

Soulé es un futbolista de 23 años que se desempeña como extremo derecho o mediocampista ofensivo en Roma, de la Serie A de Italia, y en la Selección Argentina. Nació en Mar del Plata y se destaca por su técnica de perfil zurdo y su gran proyección internacional. En el inicio de esta temporada, el marplatense marcó dos tantos y dio una asistencia.

El jugador Matías Soulé participaba con normalidad de la concentración de la Selección en el predio que tiene la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, para prepararse para los tres amistosos y tras ser convocado por Lionel Scaloni, cuando tuvo que abandonar momentáneamente la sede para recibir en un centro de salud a su primer hijo, Bautista. ISABELLA BONOTTO - AFP

Scaloni lo convocó por primera vez a los 18 años, cuando Soulé todavía jugaba en las categorías juveniles de Juventus y no había debutado en la primera división del club italiano. En esa doble fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (ante Uruguay y Brasil) no llegó a ingresar y formó parte del banco de suplentes. En 2023, Javier Mascherano lo convocó para disputar el Mundial sub-20 organizado en Argentina. Posteriormente, se integró al proceso de la Sub-23 en amistosos.

A pesar de haber integrado el banco de suplentes del combinado mayor en partidos oficiales (como ante Chile en 2024), las puertas de la titularidad se le abrieron definitivamente para esta temporada.