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CHICOTE, Manuel Emilio,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ CHICOTE, Manuel Emilio, q.e.p.d., falleció el 1-6-88. - A 38 años de su fallecimiento, sus padres y hermanos lo extrañan y recuerdan con muchísimo amor. Te amamos Manu.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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