Así está el cuadro de cuartos de final de Roland Garros 2026

Cuatro tenistas ganaron sus respectivos partidos de la cuarta ronda y se metieron entre los mejores ocho, entre ellos Alexander Zverev; los octavos de final se cerrarán este lunes
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Se llevaron a cabo este domingo los primeros partidos de los octavos de final de la parte baja del cuadro de Roland Garros y se definieron cuatro clasificados a los cuartos de final del segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia.
El checo Jakub Mensik (26°) superó al ruso Andrey Rublev (11°) por 6-3, 7-6 (3), 4-6, 2-6 y 6-3 y en la siguiente etapa se medirá con el brasileño João Fonseca (28°), verdugo de Casper Ruud (15°) a por 7-5, 7-6 (8), 5-7 y 6-2. Además, el español Rafael Jódar (27°) venció a su compatriota Pablo Carreño Busta por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2 y tendrá como próximo rival a Alexander Zverev (2°). El alemán, máximo favorito al título por la eliminación de Jannik Sinner (1°) y la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, doblegó al neerlandés Jesper de Jong (LL) por 7-6 (3), 6-4 y 6-1.
La cuarta ronda seguirá y terminará este lunes, con otros cuatro juegos. En el estadio Suzanne Lenglen jugarán Juan Manuel Cerúndolo vs. Matteo Berrettini y Frances Tiafoe (19°) vs. Matteo Arnaldi mientras que en el Philippe Chatrier lo harán Felix Auger-Aliassime (4°) vs. Alejandro Tabilo y Flavio Cobolli (10°) vs. Zachary Svajda.
Cronograma y resultados de octavos de final de Roland Garros
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Juan Manuel Cerúndolo vs. Matteo Berrettini - Lunes 1° de junio a las 8.20 en el estadio Suzanne Lenglen.
- Frances Tiafoe (19°) vs. Matteo Arnaldi - Lunes 1° de junio a las 10 en el estadio Suzanne Lenglen.
- Felix Auger-Aliassime (4°) vs. Alejandro Tabilo - Lunes 1° de junio a las 10.30 en el estadio Philippe Chatrier.
- Flavio Cobolli (10°) vs. Zachary Svajda - Lunes 1° de junio a las 6 en el estadio Philippe Chatrier.
- Jakub Mensik (26°) a Andrey Rublev (11°) por 6-3, 7-6 (3), 4-6, 2-6 y 6-3.
- João Fonseca (28°) a Casper Ruud (15°) a por 7-5, 7-6 (8), 5-7 y 6-2.
- Rafael Jódar (27°) a Pablo Carreño Busta por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.
- Alexander Zverev (2°) a Jesper de Jong (LL) por 7-6 (3), 6-4 y 6-1.
Cuartos de final de Roland Garros
- Juan Manuel Cerúndolo o Matteo Berrettini vs. Frances Tiafoe (19°) o Matteo Arnaldi.
- Felix Auger-Aliassime (4°) o Alejandro Tabilo vs. Flavio Cobolli (10°) o Zachary Svajda.
- Jakub Mensik (26°) vs. João Fonseca (28°) - Martes 2 de junio.
- Rafael Jódar (27°) vs. Alexander Zverev (2°) - Martes 2 de junio.
FOTOS DE LOS CUADROS DE ROLAND GARROS
La actividad de cada jornada de Roland Garros inicia a las 6 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Tabla de campeones de Roland Garros
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - 8
- Björn Borg (Suecia) - 6
- Henri Cochet (Francia) - 5
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2
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