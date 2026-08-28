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CIANCIA, Alberto Osvaldo
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ CIANCIA, Alberto Osvaldo, Dr. - A 5 años de tu partida, no olvidamos tu vida de entrega, generosidad y amor. Tu esposa Yolanda, hijas y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
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