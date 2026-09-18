RECORDATORIOS

✝ CONESA MONES RUIZ, Eduardo. - A un mes de tu partida, tus amigos Adalberto Barbosa, Alberto Bieule, general Raúl Romero, José Ramón Sanchis Muñoz y Gustavo Criscuolo te recordamos y pedimos una oración en tu memoria.

Avisos fúnebres

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