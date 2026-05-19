RECORDATORIOS

CONTI, Alicia Lucía. - Diez años sin vos y extrañando tu sonrisa. El tiempo pasa, el amor de esta familia que formamos juntos no disminuye: crece con tu recuerdo. Gracias por haber sido la mejor esposa y un ser inolvidable para nuestros hijos y nietos. Un legado de amor permanece intacto en nosotros. Te amamos y recordamos hoy y siempre. Gracias, por todo lo que nos diste.

Avisos fúnebres

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