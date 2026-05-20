Cuánto cuesta un iPhone en la Argentina: el Gobierno explicó la baja de precios por “la rebaja de impuestos”

Ayer, un posteo en redes sociales del Ministro de Economía Luis Caputo se hizo viral por su texto: “Excelente encuentro en el Ministerio de Economía junto al secretario de Coordinación de Producción, @PALavigne83 [Pablo Lavigne], y representantes de @Apple, con quienes dialogamos sobre el exponencial aumento que tuvieron las ventas oficiales de iPhone en Argentina. Esto se debe a la rebaja de impuestos y a la eliminación de regulaciones comerciales que aplicamos desde el inicio de la gestión, lo que les permitió bajar el precio de venta final a tan solo un 30 por ciento por encima del precio de venta en Estados Unidos. Recordemos que durante el kirchnerismo el precio de un iPhone en Argentina llegó a ser 3.5 veces más caro que en USA."

Excelente encuentro en el Ministerio de Economía junto al secretario de Coordinación de Producción, @PALavigne83, y representantes de @Apple, con quienes dialogamos sobre el exponencial aumento que tuvieron las ventas oficiales de Iphone en Argentina.



Esto se debe a la rebaja de… pic.twitter.com/IGbkyj5A9w — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 19, 2026

El ministro se refiere a la eliminación de tasas de importación para celulares que rige desde principios de este año, que redujo en un 16% (en dos tramos) la alícuota que exigía el Estado para permitir el ingreso de equipos extranjeros. La eliminación de esa tasa es particularmente relevante para Apple, que no tiene presencia en Tierra del Fuego como Samsung o Motorola, y que debe importar de China o India todos los equipos que vende en el país. Otras compañías, como Huawei, también han aprovechado la eliminación de esa tasa para ampliar su oferta de equipos importados en el país.

Cuánto cuesta un iPhone en la Argentina y en EE.UU.

En el caso del iPhone, no obstante, la diferencia entre el precio local y el de referencia (el estadounidense) sigue siendo holgada: aunque hay variaciones de precios entre las tiendas, hoy comprar un iPhone es aproximadamente un 70% más caro en nuestro país.

Por ejemplo, un iPhone 17 Pro Max (el tope de línea de Apple) de 512 GB de capacidad tiene un precio de 3,8 millones de pesos en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre, de 4 millones de pesos en MacStation, y de 3,55 millones de pesos en Maxim (estos últimos dos son resellers autorizados por Apple), con la posibilidad de comprar el equipo en cuotas. Ese mismo modelo tiene un precio en Estados Unidos de 1399 dólares. A esto hay que sumarle un impuesto que cobra cada estado en EE.UU., y que varía en su monto; alguien que compre un iPhone en Miami, por ejemplo, pagará un 7 por ciento extra: 1496 dólares, o 2,12 millones de pesos al cambio actual (comprando dólares y dejándolos en la cuenta), o 2,76 millones pagando con dólar tarjeta.

En el caso del iPhone 17 Pro de 256 GB, tiene un precio en Estados Unidos de 1099 dólares más impuestos, lo que equivale a 1,67 millones de pesos al cambio actual, o a 2,17 millones si se compra con dólar tarjeta (es decir, sin tener los dólares en cuenta) en Miami. En las tiendas locales ese mismo modelo tiene un precio de 3,15 millones de pesos en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre, de $3,2 millones en MacStation y de $2,85 millones en Maxim, con la posibilidad de comprar el equipo en cuotas.

Otro ejemplo: el iPhone 17 de 256 GB tiene un precio de lista en EE.UU. de 799 dólares, o US$855 si se compra en Miami; esto último equivale a 1,21 millones de pesos al tipo de cambio oficial, o de 1,57 millones de pesos pagando con dólar tarjeta. En la Argentina, ese mismo modelo tiene un precio de 2,2 millones de pesos en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre, de 2,3 millones de pesos en MacStation, y de 2,06 millones de pesos en Maxim; en todos los casos es posible comprar el teléfono en cuotas.

El foco en estos modelos respecto de otros es que la línea Pro suele ser la más vendida de Apple; de hecho, en el primer trimestre del año los tres modelos de smartphone más vendidos del mundo fueron el iPhone 17, el 17 Pro Max y el 17 Pro, según estimaciones de la consultora Counterpoint.

El precio en Chile y Brasil

A modo de referencia, el iPhone 17 de 256 GB tiene un precio del otro lado de la cordillera de 1 millón de pesos chilenos ($1,54 millones), y de 8000 reales en Brasil (2,2 millones de pesos).

El iPhone 17 Pro de 256 GB, por su parte, tiene un precio en Chile de 1,43 millones de pesos chilenos ($2,2 millones) y de 11.500 reales en Brasil ($3,17 millones).

El iPhone 17 Pro Max de 256 GB tiene un precio en Chile de 1,55 millones de pesos chilenos ($2,38 millones) y de 12.500 reales en Brasil ($3,45 millones).

Los montos confirman una tendencia histórica, en la que Brasil está (junto con la Argentina) entre los países más caros para comprar el iPhone, y Chile tiene precios muy ventajosos en tecnología por su tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Quienes quieran ver cómo varía el precio alrededor del mundo pueden visitar alguno de los sitios que compilan precios internacionales del iPhone.