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DAVISON, Andrés Enrique,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ DAVISON, Andrés Enrique, (Andy), q.e.p.d., 6-6-68; 22-3-92. - Hoy, en el día de tu cumpleaños, estás más presente que nunca. Te llevamos permanentemente en nuestros corazones. ¡Cuánto se te extraña! Tu mamá Susana Plater de Davison, tus hermanos, sobrinos, tíos, primos y demás familiares, agradecemos una oración a tu querida memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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