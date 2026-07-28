La boda secreta de Claudio Rígoli con su joven novia en Italia

Claudio Rígoli contrajo matrimonio en Italia con su joven novia, Elisa, en una boda íntima que tomó por sorpresa incluso a los propios compañeros del periodista de El Nueve.

Según informaron en el programa LAM (América TV), la pareja había emprendido un viaje por Europa que comenzó en Roma y continuó por distintos destinos italianos, y la noticia de la ceremonia salió a la luz gracias a las imágenes compartidas por la propia novia en las redes sociales.

En el ciclo conducido por Ángel de Brito mencionaron, a partir de las publicaciones de Elisa, que el casamiento se realizó en un escenario de ensueño, con paisajes de la costa italiana como idílico escenario, calles empedradas y una celebración que más tarde continuó a bordo de una lancha con vistas a un lago y montañas. Además, según apuntaron, la pareja disfrutó luego de su luna de miel en Venecia.

El periodista, junto a la novia, durante la ceremonia celebrada en Italia Captura de video

Las fotos muestran a Rígoli luciendo un elegante traje en tonos claros, mientras que su ahora esposa optó por un vestido largo con velo en color natural. En las postales se los ve saliendo de una iglesia, caminando de la mano por pintorescas calles italianas y brindando junto a un reducido grupo de invitados.

La periodista Pilar Smith se comunicó con varios compañeros del conductor y confirmó que nadie estaba al tanto de que iba a casarse durante sus vacaciones. “Hablamos con mucha gente del canal y estaban todos sorprendidos, y además sorprendidos de estas imágenes”, contó. Incluso Esteban Mirol, amigo personal de Rígoli y compañero de trabajo desde hace años, reconoció en vivo que desconocía completamente el casamiento. “Vos me llamaste para ver si yo sabía. No sabía nada”, admitió.

Los flamantes novios, durante la boda secreta con la que sellaron su amor Captura de video

Los colegas de Rígoli destacaron que el periodista siempre mantuvo un bajo perfil respecto a de su vida privada y que, antes de viajar, únicamente había comentado que se tomaría unos días de vacaciones junto a Elisa sin mencionar que el viaje incluía el importante acontecimiento en su vida personal.

Ambos apostaron por tonos en color natural en los oufits del gran día Captura de video

El material que permitió reconstruir la ceremonia provino de las publicaciones realizadas por la propia novia en Instagram. Por el momento, Rígoli no hizo declaraciones al respecto ni habría respondió a los mensajes que varios compañeros de la señal le enviaron durante el viaje. “Le escribieron de Canal Nueve y no contestó a nadie”, reveló Smith.

Entre las imágenes también aparece un pequeño grupo de personas acompañando a los novios en la lancha durante el festejo posterior a la ceremonia y en LAM mencionaron que podrían tratarse de los testigos del casamiento o de familiares muy cercanos.

La historia de amor entre Rígoli y su pareja comenzó hace poco más de tres años y, desde el inicio de la relación, ambos eligieron preservar su intimidad y prácticamente no compartieron apariciones públicas juntos. Tras su divorcio y luego de dedicarse plenamente a la crianza de sus hijos, Santiago y Agustina, el periodista habría vuelto a apostar al amor así en una nueva etapa en su vida.

En 2023, los programas de espectáculos llegaron a vincular sentimentalmente al conductor con la modelo y conductora Pía Slapka luego de una serie de elogios mutuos al aire y de un intercambio durante una entrevista en La Tarde del 9, aunque nunca ninguno de los dos confirmó que existiera efectivamente un romance. En aquella conversación, Slapka dijo que, tras conocerse las versiones, había recibido numerosos mensajes de personas que celebraban la posibilidad de verlos juntos como pareja. “La verdad que te felicito”, contó que le decían, a lo que Rígoli respondió entre risas: “Yo creo que no está nada mal, en caso de que sucediera”. La conductora, además, confesó que siempre le había parecido “muy buen mozo” y destacó su elegancia y trayectoria profesional.

Consultado sobre si podría sentirse atraído por ella, el periodista expresó: “Tonto sería el hombre que no dijera que Pía es una mujer hermosa”, afirmó. Sin embargo, aclaró que por entonces estaba soltero y que no buscaba iniciar una relación: “Las cosas, cuando suceden, suceden porque suceden. No ando buscando estar en pareja. Si sucede, que la vida me sorprenda”, expresó.