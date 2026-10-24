1
DODERO, Hada
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
✝ DODERO, Hada, q.e.p.d. - Ya se cumplen dos años de la partida de nuestra chiquita Hada. Nos parece que fue ayer. Nunca la olvidaremos. Esperamos que esté en paz y Dios la tenga en su regazo. Sandy, su mamá, abuela, tías, tíos y primos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Asia Kate Dillon, quien brilló en John Wick, busca trabajo en gastronomía ante la falta de propuestas actorales
- 3
Una valija ensangrentada que fue encontrada en un contenedor de residuos llevó al hallazgo de una joven asesinada
- 4
Otro áspero debate en Brasil: Bolsonaro llamó “presidente nueve dedos” a Lula, que dijo que por Milei “se come carne de burro”