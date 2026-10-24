RECORDATORIOS

✝ DODERO, Hada, q.e.p.d. - Ya se cumplen dos años de la partida de nuestra chiquita Hada. Nos parece que fue ayer. Nunca la olvidaremos. Esperamos que esté en paz y Dios la tenga en su regazo. Sandy, su mamá, abuela, tías, tíos y primos.

Avisos fúnebres

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