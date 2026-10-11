RECORDATORIOS

✡ GRINSPUN, Bernardo. - Al cumplirse 100 años de su nacimiento y 30 de su fallecimiento, honramos la memoria de un militante Radical de toda la vida y luchador incansable. Quienes lo tuvimos cerca recordamos su ejemplo de ética, disciplina y compromiso por un país más próspero y justo. Íntegro, generoso y leal con sus principios e ideales, dejó una huella imborrable. Lo recordamos con amor y respeto infinitos. Familia de Eva y Bernardo Grinspun.

Avisos fúnebres

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