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LA NACION

GRINSPUN, Bernardo

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LA NACION

RECORDATORIOS

GRINSPUN, Bernardo. - Al cumplirse 100 años de su nacimiento y 30 de su fallecimiento, honramos la memoria de un militante Radical de toda la vida y luchador incansable. Quienes lo tuvimos cerca recordamos su ejemplo de ética, disciplina y compromiso por un país más próspero y justo. Íntegro, generoso y leal con sus principios e ideales, dejó una huella imborrable. Lo recordamos con amor y respeto infinitos. Familia de Eva y Bernardo Grinspun.

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