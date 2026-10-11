Hay alerta amarilla por nevadas para este domingo 11 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para este domingo 11 de octubre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá tres provincias afectadas y este nivel de advertencia implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El aviso regirá en el oeste de Catamarca, el oeste de La Rioja y el noroeste de San Juan, donde el SMN prevé nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada de entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas, la precipitación podrá presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 11 de octubre SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir y, si es necesario circular, utilizar vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. También aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües para que puedan soportar la acumulación de nieve, y ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 9°C y una máxima de 17°C. Por la mañana se prevé neblina, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10%, que se mantendrá al mediodía. Desde ese momento y durante el resto de la jornada, el cielo estará mayormente nublado. El lunes se espera que la temperatura se mantenga estable, sin pronóstico de precipitaciones y con condiciones similares de nubosidad.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 17°C. Al igual que en la Ciudad, habrá neblina por la mañana, con bajas probabilidades de precipitaciones. Desde el mediodía, el cielo estará mayormente nublado, mientras que para los días siguientes no se pronostican lluvias.

En Córdoba, las temperaturas irán de 12°C a 18°C; en Tucumán, oscilarán entre 13°C y 20°C; y en Santa Fe, se espera una mínima de 11°C y una máxima de 21°C. En Entre Ríos, los valores se ubicarán entre 11°C y 20°C; en Jujuy, entre 10°C y 20°C; en Salta, entre 10°C y 22°C; y en Misiones, entre 13°C y 22°C.

En La Rioja, se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 22°C; en Santiago del Estero, las temperaturas irán de 14°C a 24°C; en San Luis, de 10°C a 20°C; y en San Juan, de 10°C a 21°C. En Mendoza, se esperan valores entre 8°C y 18°C; en Río Negro, entre 7°C y 15°C; en Chubut, entre 8°C y 17°C; y en Santa Cruz, entre 7°C y 14°C.