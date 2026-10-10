Al menos 12 muertos y 309 heridos por un ataque hutí al aeropuerto de Riad en Arabia Saudita

Al menos 12 personas murieron y otras 309 resultaron heridas este sábado luego de un nuevo ataque al aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita, por parte del grupo hutí de Yemen.

Las autoridades confirmaron que muchos de los sobrevivientes sufrieron “lesiones graves” y suspendieron toda la actividad en la zona.

“El Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad sufrió un ataque esta tarde en el contexto de los continuos y flagrantes ataques dirigidos contra las instalaciones de aviación civil en el reino”, informó en un comunicado la Autoridad General de Aviación árabe.

El ataque sobre el aeropuerto

A su vez, indicó que la nueva ofensiva hutí dejó como resultado “varias personas heridas, cuyo número se está trabajando actualmente para contabilizar”.

En tanto, expresó que cuatro de las víctimas eran de nacionalidad saudí. Además, hubo dos fallecidos originarios de Bangladesh y uno de cada uno de los siguientes países: Estados Unidos, Egipto, Jordania, Siria, Palestina y Sudán.

Por otro lado, confirmó que todas las operaciones en el aeropuerto fueron temporalmente suspendidas.

Un testigo del ataque que se hallaba en la puerta 403 del aeropuerto, cerca al lugar del impacto del misil, relató cómo fue el momento de la agresión.

“Vi cómo alcanzaba la 401, vi heridos delante de mis ojos. Todo el mundo corría”, manifestó, en diálogo con AFP.

Se trató del tercer ataque en menos de una semana contra el aeropuerto Rey Jalid de Riad por parte de los hutíes. Los dos anteriores dejaron un saldo de cuatro muertos e importantes daños materiales.

Luego de la segunda agresión, los hutíes, alineados con Irán, afirmaron haber lanzado un misil balístico contra el aeropuerto de Riad reiteraron su amenaza de forzar el cierre del espacio aéreo saudita después de que el reino prestó apoyo a las fuerzas del gobierno yemení .

Los hutíes se atribuyeron el ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, y dijeron que el misil balístico causó daños, pero sin aportar pruebas.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita que combate a los hutíes, el general Turki al-Malki, informó que sus fuerzas interceptaron y destruyeron dos misiles balísticos lanzados por los hutíes hacia Riad, junto con un misil balístico disparado hacia Khamis Mushait en el suroeste cerca de la frontera con Yemen.

Noticia en desarrollo