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MANZIONE, Juan José
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ MANZIONE, Juan José, falleció el 30-11-2025. - A casi un año de tu partida te recordamos con cariño y gratitud. Fuiste un gran compañero y amigo que estarás por siempre en nuestros corazones. Tus compañeros y amigos del Ministerio de Economía.
Aviso publicado en la edición impresa
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