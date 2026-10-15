RECORDATORIOS

✝ MANZIONE, Juan José, falleció el 30-11-2025. - A casi un año de tu partida te recordamos con cariño y gratitud. Fuiste un gran compañero y amigo que estarás por siempre en nuestros corazones. Tus compañeros y amigos del Ministerio de Economía.

Avisos fúnebres

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