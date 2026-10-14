Bukele anunció que planea liberar hasta al 50% de los presos por su “guerra contra las pandillas”

SAN SALVADOR.– El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sorprendió este martes al anunciar que tiene un plan bajo el cual se ofrecería liberación anticipada y condicional a aproximadamente la mitad de las personas encarceladas en el marco de su “guerra contra las pandillas”, en medio de cuestionamientos internacionales sobre violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción que rige hace cuatro años y medio en el país centroamericano.

“Nosotros tenemos un plan y creo que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador, que han colaborado con pandillas, con una liberación anticipada”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa, el mismo día en que mantuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Hay mucha gente que sí ha cometido delitos, pero ese delito fue de colaborar con las pandillas. Merece estar en la cárcel, pero venimos de un país donde colaborar con las pandillas no era inusual. Nosotros hemos establecido un criterio de qué nivel de colaboración fue. Si colaboró para, no sé, avisar que venía la policía, es culpable, pero ¿qué tan culpable es?”, dijo Bukele. “Si nosotros nos pusiéramos a capturar todos los que colaboraron con las pandillas, tendríamos que arrestar al 20% de la población”, explicó.

🔴 El presidente Nayib Bukele aseguró que su Gobierno está evaluando otorgar liberación condicional anticipada a “más o menos el 50 %” de la población carcelaria que está acusada de colaborar con las pandillas en El Salvador.



La declaración fue hecha durante una conferencia de… pic.twitter.com/1LRYv3Sb3s — El Faro (@_elfaro_) October 14, 2026

Sin entrar en detalles, el mandatario señaló que planean aplicar ese criterio para definir condenas anticipadas con monitoreo.

Unas 93.000 personas han sido encarceladas bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que redujo la criminalidad a mínimos históricos, pero que según ONGs y un grupo de expertos de la ONU han derivado en crímenes de lesa humanidad.

Bukele ha dicho que 8000 personas que eran inocentes fueron liberadas, a las que funcionarios de su gabinete han descrito como parte de un “margen de error” del régimen de excepción.

Organizaciones de derechos humanos registraron además más de 6000 denuncias durante el régimen de excepción y documentado la muerte de al menos 575 personas bajo custodia.

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) asisten a una audiencia judicial a distancia mediante videoconferencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026 MARVIN RECINOS - AFP

El mandatario reveló el plan de “liberación anticipada” al responder, en una conferencia de prensa sobre inversión española, a una periodista que le preguntó acerca de publicaciones que hizo en abril su hermano, Ibrajim Bukele, en la red social X.

Su hermano afirmó que existe una “comisión independiente” que evaluaba casos de detenidos y “trabaja de la mano con Fiscalía, Ministerio de Justicia y Centros Penales”, con participación del “Despacho de la Primera Dama”.

“Me imagino que lo que él quiso decir (...) es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener ninguna persona que no sea culpable en la cárcel”, defendió el presidente. Consultado sobre la participación de su hermano en este plan o comisión, Bukele afirmó que no tiene ningún rol.

Además, señaló que la nueva comisión no depende del sistema de jueces ni de la Fiscalía General de la República como contempla la Constitución, sino de una especie de “tercera forma” de justicia.

Abraham Abrego, director legal de la ONG Cristosal, en el exilio, dijo a la agencia AFP que revisar los casos de personas inocentes detenidas es una reiterada demanda de los grupos de derechos humanos.

En esta foto suministrada por la oficina de la Presidencia de El Salvador, se ve a carceleros trasladando a personas deportadas por EEUU a la prisión CECOT en Tecoluca, El Salvador, el domingo 16 de marzo de 2025 El Salvador presidential press office

Pero advirtió que determinar la culpabilidad corresponde al sistema de justicia, no al Ejecutivo; y cuestionó que Bukele llamara “colaboradores de pandillas” a los posibles beneficiarios, en lugar de reconocer que hay inocentes en prisión.

El mandatario, que buscará un tercer mandato en las elecciones de febrero después de reformar la Constitución y controla casi todos los poderes del Estado, no precisó cuándo comenzaría a aplicarse el plan de “liberación anticipada” ni cuáles serían los criterios para acceder al beneficio.

Las ONGs también critican los juicios masivos que se realizan en El Salvador contra detenidos en la “guerra contra las pandillas” por considerar que al no individualizar la responsabilidad penal se castiga a muchos inocentes.

Régimen de excepción

En la conferencia, Bukele también arremetió contra las organizaciones nacionales e internacionales que denunciaron violaciones a los derechos humanos durante la aplicación del régimen de excepción y defendió la continuidad de esa medida.

“Nosotros aplicamos la quimioterapia llamada régimen de excepción, entonces funcionó y ahora el cáncer está en remisión. No hay homicidios, no hay asaltos, no hay robos, no hay violaciones”, afirmó. En ese sentido, dijo que mantiene el régimen de excepción “porque todavía existen células cancerígenas”.

“Todos los días atrapamos a pandilleros escondidos, entonces si nosotros retiramos la quimioterapia, el cáncer va a regresar”, continuó.

Sin embargo, Bukele expresó su deseo de suspender la medida en el futuro. “A mí me encantaría quitarlo y lo vamos a hacer en algún momento, por supuesto”.

Nayib Bukele, durante la conferencia de prensa, este martes MARVIN RECINOS - AFP

Luego de que el país registró 62 asesinatos a manos de las pandillas en un solo día, el Congreso salvadoreño aprobó el 27 de marzo de 2022 un estado de excepción a solicitud de Bukele para combatir a las pandillas. Ese año cerró con 495 asesinatos.

Las pandillas operaban en el 90% del territorio, recaudaban casi 2000 millones de dólares en extorsiones y asesinaban a los que no pagaban, según las autoridades.

El régimen de excepción suspendió derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.

El Salvador registró 6656 asesinatos y una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015. Ese año fue uno de los más violentos en la historia de la nación y el más violento desde el fin de la guerra civil. El país cerró 2025 con apenas 82 casos de homicidio, un mínimo histórico.

Agencias AP y AFP