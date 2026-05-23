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MERCADO, Juan Marcos
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ MERCADO, Juan Marcos. - A ocho años de tu partida a la casa del Padre, tu mujer Ana María Shaw, tus hijos Marcos, Lucio, Cecilia, Belén y familia te recordamos con mucho amor y agradecimiento infinito.
Aviso publicado en la edición impresa
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