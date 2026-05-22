El Tribunal Supremo prohíbe la emisión de El Rosco de Pasapalabra, en medio de una guerra en la TV

La pelea el Rosco de Pasapalabra llegó al Tribunal Supremo español. Es la máxima instancia judicial del país. Más arriba no hay nada. Y ayer, finalmente, falló.

Confirmó la sentencia de primera instancia, dictada por un tribunal de Barcelona. Dictaminó que El Rosco y Pasapabra son dos formatos distintos, de dos dueños diferentes. Reconoce que el programa pertenece a la compañía británica ITV, que lo estrenó en agosto de 1996 bajo el nombre The Alphabet Game. Pero la novedad es que dictamina que los derechos de propiedad de la prueba estrella final son de la empresa holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

El alto tribunal concluyó que El Rosco es “una creación original de sus autores Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos derechos corresponden a MC&F”.

En la sentencia dice que Antena 3, quien emite Pasapalabra en España, tiene que dejar de emitir El Rosco.

No obstante, la sentencia deja abierta la posibilidad de que Antena 3 siga emitiendo Pasapalabra con El Rosco si el canal paga una indemnización cuyo monto aún no ha sido fijado.

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MC&F reclamó una compensación por daños y perjuicios, por todos los años que el canal emitió El Rosco sin pagar ni un solo euro. Pero el Tribunal Supremo advirtió que Atresmedia solo es responsable desde el momento en que se le haya informado de que está cometiendo una infracción, es decir, cuando se le notifique la sentencia. En definitiva: lo que pasó, pasó. Y Antena 3 solo va a tener que pagar si continúa emitiendo Pasapalabra con El Rosco.

Antena 3 confirmó a El País que va a seguir emitiendo grabados íntegros, con El Rosco, durante “al menos varias semanas”, hasta que la sentencia se les comunique y se estipule una fecha en la que el espacio se tendría que modificar. Después verán qué hacen con el formato, si lo discontinúan o pagan a los dueños de las dos partes.

Sin embargo, distintos medios españoles aseguran que la productora Mediaset metió la cola y tiene firmado un acuerdo con MC&F para hacerse con los derechos de El Rosco. Es decir que, o también compra a los británicos los derechos de Pasapalabra y despoja definitivamente a Antena 3, o El Rosco tendrá programa propio en España...

El Rosco fue, hasta ahora, el momento de máxima emoción de Pasapalabra: un reto en el que los dos concursantes finalistas deben acertar, a partir de una definición, una palabra por cada letra del abecedario.

El fallo, cuando finalmente se comunique, obliga a Antena 3 a “la retirada del comercio y destrucción de todas las grabaciones” de todos los “programas de televisión u obras audiovisuales que incluyan un juego basado en dicho formato”, y a “la retirada de los circuitos comerciales, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de todos los elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, creación o fabricación de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluya El Rosco”.

El origen del conflicto

El formato principal del programa es de la empresa británica ITV, conocido como The Alphabet Game, estrenado en 1996, donde nunca hubo rosco.

El Rosco nació en Italia. Lo crearon Pianta y Loeb y lo vendieron al programa Passaparola, que se estrenó en 1998. El juego, que en los derechos originales se llamaba “Ruota delle Lettere”, se presentó como “21x100″. El nombre se explica en su dinámica original. El juego utilizaba el abecedario empleado usualmente en Italia que consta de 21 letras (en italiano las letras J, K, Ñ, W, X e Y no existen más que para palabras extranjeras) y las preguntas debían responderse en un tiempo máximo de 100 segundos.

A través de los años, tras distintas fusiones, la empresa ITV se adueñó del nombre y del formato de Passaparola. Pero cambió sustancialmente su contenido, lo llenó con los juegos de The Alphabet Game. Aunque mantuvo el juego final, el que la empresa holandesa MC&F siempre reclamó como propio, que en España se presentó como El Rosco.

Pasapalabra llegó a España en el año 2000. Antena 3 lo emitió durante seis años, aunque finalmente abandonó el formato por todas las disputas legales que generaba.

El programa pasó a la pantalla de Telecinco, canal perteneciente a Mediaset, donde se convirtió en un suceso. Fue, durante años, el programa más visto de la televisión española. Sin embargo, también por problemas legales, el canal dejó de emitirlo en 2019.

La pérdida de un día para otro del concurso supuso el inicio de una crisis de audiencia para Telecinco que llega hasta hoy.

Cuando Antena 3 vio que el formato estaba “disponible”, volvió a la carga y lo repuso en su pantalla. Desde el regreso de Pasapalabra, el canal lidera las tardes en España.

La empresa holandesa que reclama ser dueña de El Rosco ha preferido centrar su demanda en España, pero puede que lo intente en otros territorios como Argentina

Con la llegada del concurso, Antena 3 comenzó a reconquistar las tardes, y lleva años siendo líder indiscutible.

¿Qué va a pasar en la Argentina?

En nuestro país, Telefe produce y emite el modelo híbrido Passaparola. Tras el fallo del Tribunal Supremo español, se espera que la empresa holandesa que finalmente fue reconocida dueña de El Rosco haga foco en otros territorios.

Es decir que el conflicto pronto tendrá eco en la Argentina.