LA NACION

OLASCOAGA, Héctor F.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

RECORDATORIOS

OLASCOAGA, Héctor F., Cnel. R. - A un año de tu partida de este mundo terrenal de la mano de Diosito. El legado fue cumplido. Honraste la Institución y ella te despidió con honores. Nosotros damos las gracias a todos los que nos acompañaron en tu despedida. Descansa en paz. Nosotros orgullosos de vos. Te amamos por siempre. Tu esposa, hijos, nietos y familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Trump aseguró que no asistirá al casamiento de su hijo en una isla paradisíaca y explicó el motivo
    1

    Trump aseguró que no asistirá al casamiento de su hijo en una isla paradisíaca y explicó el motivo

  2. Tras una temporada récord y la saturación en la cumbre, crecen los pedidos para limitar los ascensos
    2

    Everest: tras una temporada récord y la saturación en la cumbre, crecen los pedidos para limitar los ascensos

  3. La Justicia española prohíbe la emisión de El Rosco dentro de Pasapalabra
    3

    El Tribunal Supremo prohíbe la emisión de El Rosco de Pasapalabra, en medio de una guerra en la TV

  4. La reflexión de Aristóteles sobre la verdad: “Decir de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es, es falso”
    4

    La reflexión de Aristóteles sobre la verdad: “Decir de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es, es falso”