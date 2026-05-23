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OLASCOAGA, Héctor F.
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ OLASCOAGA, Héctor F., Cnel. R. - A un año de tu partida de este mundo terrenal de la mano de Diosito. El legado fue cumplido. Honraste la Institución y ella te despidió con honores. Nosotros damos las gracias a todos los que nos acompañaron en tu despedida. Descansa en paz. Nosotros orgullosos de vos. Te amamos por siempre. Tu esposa, hijos, nietos y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
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