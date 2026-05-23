RECORDATORIOS

✝ OLASCOAGA, Héctor F., Cnel. R. - A un año de tu partida de este mundo terrenal de la mano de Diosito. El legado fue cumplido. Honraste la Institución y ella te despidió con honores. Nosotros damos las gracias a todos los que nos acompañaron en tu despedida. Descansa en paz. Nosotros orgullosos de vos. Te amamos por siempre. Tu esposa, hijos, nietos y familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa