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PALACIO POSSE, María
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ PALACIO POSSE, María, q.e.p.d. - A un año de su partida su familia la recuerda con el amor de siempre, ruega una oración por el eterno descanso de su alma e invita a la misa que se celebrará el 4 de noviembre a las 11.30 en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
Aviso publicado en la edición impresa
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