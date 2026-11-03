RECORDATORIOS

✝ PALACIO POSSE, María, q.e.p.d. - A un año de su partida su familia la recuerda con el amor de siempre, ruega una oración por el eterno descanso de su alma e invita a la misa que se celebrará el 4 de noviembre a las 11.30 en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

Avisos fúnebres

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