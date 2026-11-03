Las hipótesis detrás del accidente de ala delta en el que murió un argentino en Río de Janeiro

RIO DE JANEIRO.- Un accidente de ala delta en São Conrado, en la zona sur de la ciudad, provocó la muerte de dos personas: el instructor de vuelo Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años, y el turista argentino Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años. Ambos fueron rescatados por los bomberos, que fueron alertados a las 11:23 de la mañana, y trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, pero no sobrevivieron a sus heridas.

La dirección de la unidad declaró en un comunicado: “A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente las víctimas no sobrevivieron y fallecieron”. Los bomberos informaron que ambos ya sufrían un paro cardiorrespiratorio durante el rescate.

El accidente ocurrió en la playa de São Conrado, en la zona sur de la ciudad rocharibeiro - Shutterstock

Luiz Eduardo era instructor en el Club de Vuelo Libre de São Conrado (CSCVL), que también emitió un comunicado sobre el accidente. La institución expresó su pesar por lo que consideró una “tragedia” y ofreció sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas.

“El Club está dispuesto a colaborar con las autoridades responsables [de las investigaciones], proporcionando la información y el apoyo necesarios para esclarecer los hechos. Hacemos hincapié en la importancia de manejar la información sobre el incidente con responsabilidad, respetando la labor de las autoridades implicadas en la investigación y, sobre todo, la privacidad y el periodo de duelo de las familias”, reza también el comunicado.

Piloto durante un año

En su declaración ante la Policía Civil, Bruno Menescal, vicepresidente de CSCVL, informó que Luiz Eduardo llevaba diez años volando, pero que había obtenido su licencia de instructor hacía un año.

Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos se convirtió oficialmente en piloto hace 1 año (Instagram)

El argentino, originario de la ciudad de Puerto Deseado, llegó a Río el domingo, el día anterior al accidente, junto con unos amigos.

Colisión contra la pared

En su declaración a la Policía Civil, Menescal relató que los pilotos le detallaron que el ala delta realizó un giro a baja altitud. Luego, el aparato planeó y colisionó con la rampa de la pista de aterrizaje de la playa de São Conrado. Esta rampa se encuentra junto a un muro donde, según los bañistas, se estrelló el ala delta.

El club recuperó dos cámaras que podrían haber grabado el accidente. Según Bruno, las primeras pruebas apuntan a negligencia por parte de Luiz Eduardo, dado que las condiciones meteorológicas eran perfectas.

“Las imágenes aclararán las cosas, pero es posible que haya cometido un error al intentar un giro más brusco a baja altitud. Un ala que se aproximaba al suelo a 60 km/h no alcanzó su objetivo y se estrelló contra el muro con fuerza. Si hubiera impactado contra la arena, tal vez no habríamos tenido esta consecuencia. Pero desconocemos si pudo haber sufrido una indisposición repentina”, declaró, haciendo hincapié en que el Club exige un alto nivel de vuelo a sus instructores.

“Si sorprendemos a un piloto realizando maniobras temerarias, se le advierte y puede ser suspendido. Esto es aviación. No se va a pillar a un piloto, al comandante de un avión, despegando y haciendo piruetas”, dijo.

Entre los compañeros instructores de Luiz Eduardo, se comenta que un incidente en la rampa de Pedra Bonita, poco después del despegue, pudo haber contribuido al accidente. Según ellos, la maniobra de giro cerrado pudo haberse realizado para evitar una colisión con otro ala delta.

Luiz Eduardo comenzó en el parapente como “rescatista”, un asistente responsable del montaje y desmontaje de alas delta y del transporte de pilotos y pasajeros entre Pedra da Gávea y São Conrado. En promedio, el asistente recibe un salario de R$ 30 por vuelo.

El comunicado de la Anac

La ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil) prohíbe la comercialización de vuelos panorámicos en ala delta. Sin embargo, permite vuelos de instrucción en tándem, por los que los turistas pagan alrededor de mil reales en el lugar. Desde la rampa de Pedra Bonita, ubicada en el Parque Nacional de Tijuca, se realizan 60.000 despegues al año.

En un comunicado, la ANAC lamentó el accidente, pero recalcó que el ala delta “es una actividad aerodeportiva y se realiza bajo el riesgo de quienes participan”. Según el comunicado, la normativa también estipula que los vuelos deben realizarse exclusivamente en condiciones de visibilidad sin restricciones, durante el día y con referencia visual permanente al suelo.

Según la ANAC, la agencia puede solicitar información, documentos y pruebas para demostrar la legalidad de la operación. “Cuando se detecta el incumplimiento de las normas, la Agencia puede adoptar las medidas administrativas y sanciones previstas en la normativa, incluidas medidas para interrumpir las operaciones que representen un riesgo para la seguridad”, pero no especificó si se adoptará alguna medida en Río.

En el comunicado, la agencia aclara que están prohibidos los vuelos sobre áreas densamente pobladas o con alta concentración de personas, asentamientos rurales y áreas restringidas o prohibidas. “Los despegues y aterrizajes deben realizarse en lugares cuyo uso haya sido autorizado por el propietario o la persona a cargo. La actividad está prohibida para menores de 18 años. Las operaciones también deben realizarse en espacios aéreos autorizados por el Departamento de Control del Espacio Aéreo (Decea), respetando los límites establecidos para cada lugar”.

El gobierno municipal, por su parte, declaró que no es de su competencia supervisar los vuelos.