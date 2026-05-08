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PEREZ, Jesus
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ PEREZ, Jesus (Cacho). - Al cumplirse 18 años de tu partida, querido papá, te recordamos con todo nuestro amor sus hijas Elvira, Susana, nietos y bisnietos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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