La última entrevista con LA NACION: Ernestina Pais habló de uno de los momentos más duros de su vida y del fuerte amor a su hijo

Diciembre de 2025. En medio de la vorágine del final de año, Ernestina Pais -que falleció este viernes, en un incidente de tránsito- estaba contenta y enfocada. Durante una extensa charla con LA NACION, habló de la obra El divorcio del año, que estaba por estrenar en el Multiteatro, con la producción de Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé.

Cansada pero feliz, así se la veía y escuchaba. Desde 2019 que no se subía a un escenario, cuando fue parte del elenco de El show de la menopausia. Aunque, hasta 2023, fue parte de producciones de radio y televisión.

Por esos días estaba ensayando la aventura teatral, escrita por José María Muscari y Mariela Asensio, y dirigida por el propio Muscari, que la llevará a compartir marquesina con Fabián Vena, Guillermina Valdés, Juan Palomino y Rocío Igarzábal. Relaciones de pareja, vínculos familiares y la lupa mediática son algunos de los ejes del material.

Bajo la dirección de José María Muscari ya había hecho Familia de mujeres. Aquella experiencia fue decisiva a la hora de pensar en su regreso a la actividad, luego de dos años donde su salud le jugó serios contratiempos.

”Luego de la internación, que alguien me lleve de la mano, es lo que más necesitaba. José [María Muscari] es una persona muy responsable para trabajar, es muy claro en lo que pide", contaba en aquella charla con Pablo Mascareño.

La pandemia del Covid arrasó con economías y emocionalidades. En ella, la situación de encierro, la imposibilidad de hacer teatro y las deudas por el cierre temporario de Milión, su precioso restó de Recoleta -que sigue siendo un clásico de la ciudad-, hizo estragos al punto tal que incentivó su adicción al alcohol. Luego de un episodio doméstico, su familia judicializó el caso, buscando la internación de la paciente.

En 2024, Pais estuvo internada en un centro de salud mental durante seis meses y medio. Fue el comienzo de su sanación. “Después de la pandemia, todos descubrimos que somos muy vulnerables y que nuestra estabilidad depende de un poquito, nada más. Creo que, a partir de la pandemia, aquello que estábamos tapando y lo que pensamos que no nos iba a tocar, nos tocó (...) Es un milagro que hoy esté acá, hablando con vos. Hace dos años, no veía el camino de salida y hoy sí, es la redención, volver a creer en el día a día y en la vida que estás transitando. A mis amigos les digo ‘soy un bebé recién nacido’. Ya no soy la Ernestina que iba para adelante como un tractor".

Para Pais fue una especie de volver a nacer. “Soy un bebé, porque volví a entender todo, otra vez. Una situación como la que viví te resetea a cero. Uno piensa que nunca le va a pasar y luego, que nunca va a poder salir. Mi testimonio es decir que te puede pasar, pero que también podés salir, es un trabajo diario, no es fácil. No quiero hablar sobre esto como un camino simple”.

Sin embargo, los miedos siguieron presente: “Sin ningún lugar a duda, el miedo a la recaída está. Cada etapa que voy viviendo tiene un relato distinto. Cuando me internaron, dije una cosa. Y, cuando salí, decía otra. Ahora, que pasó un año y medio desde mi externación, no pienso en lo difícil de una internación, sino en lo difícil que es estar afuera. Son formas distintas de ver lo mismo. Cada paso que uno da, es un paso nuevo. Insisto, hoy es más difícil estar afuera que adentro. En el afuera solo depende de uno. El adicto miente, así que estar afuera es una forma de probar tu verdad. No puedo mentir, sería peligroso para mí“.

Ernestina Pais, cuando volvió a los medios luego de su internación

Ante cualquier patología, en general, aparece cierta compasión. En el caso de las adicciones, suele haber una mirada enjuiciadora de parte de la sociedad. “Es muy complejo. Cuando decís lo que te pasa, la gente no lo comprende, porque el consumo está asociado a la diversión. Sin embargo, no hay nada más lejano al consumo que divertirte, es una trampa mortal. Parece diversión, pero es una cárcel. En la internación nos preguntaron qué era la libertad y todos respondimos -palabras más, palabras menos- que era hacer lo que se tenía ganas. Ante esas respuestas, el terapeuta nos dijo: ‘la libertad es decir que no’. Cuando uno puede decirle ‘no’ a algo está siendo libre y no me refiero solo al consumo de sustancias, sino que se es libre con respecto a lo que se espera que digas. A mí me cambiaron los estereotipos”.

La actriz planteaba un opuesto entre el presente del acontecimiento teatral y el consumo: “El teatro es presente con vida y lo otro es un presente ausente”. Y señalaba aspectos comunes en las diversas formas de la adicción: “El denominador común es la mentira, la manipulación, esconder. Sin embargo, lo mío era muy evidente, la única que pensaba que el resto no se daba cuenta era yo. Mentir es seguir en la enfermedad, no miento más. Decir la verdad es liberador”.

Durante la charla también se refirió a la manera como se podían modificar los vínculos “Es una enfermedad de vínculos rotos. Muchos tienen miedo que te pase algo, otros están cansados y muchos no te entienden, en todos esos casos, se produce el alejamiento. Me di cuenta que estaba bastante sola, así que comencé a hacer algo que me parece importante: la reparación. Hay que reparar lo que uno rompió, ahí empecé a pedir perdón”.

El que siempre estuvo a su lado fue su hijo. “Siempre. Cuando lo veo a él, siento que tan mal no hice todo. Es un pilar fundamental, aunque no lo quiero sobrecargar, porque yo soy su mamá, no soy su hija. Al principio, pensaba que era muy pesado para un adolescente cargar con lo que me pasó, pero ahora siento que también le estoy dejando una enseñanza, el mensaje que del fondo se sale. Sus valores, humanidad y empatía son admirables, ahí sí puedo decir que estuvimos con el papá presentes en la formación de ese ser con esas características”.

Ernestina Pais, muy elegante, en una visita al programa de Mirtha Legrand Instagram @ernepais

Su rol en los medios fue diverso. Fue cofundadora de la revista Los Inrockuptibles y una ladera fundamental de Jorge Guinzburg en el recordado espacio televisivo Mañanas informales.

Hizo radio en diversas señales y hasta concursó bailando en el programa de Marcelo Tinelli. Tampoco fue esquiva a la hora de referirse a la realidad, su paso por el panel del ciclo Intratables la llevó a transitar esa arista del periodismo.

Entre los hitos de su trayectoria se encuentra la conducción de CQC (Caiga quien caiga). Aquello fue en 2009, luego que Mario Pergolini decidiera dar un paso al costado de su histórico programa.

Gonzalo Rodríguez, Ernestina Pais y Juan Di Natale, caras que continuaron el sendero marcado por Mario Pergolini

Cuando se le consultó sobre Otro día perdido (eltrece), el exitoso ciclo que marcó el regreso de Mario Pergolini a la televisión abierta, no dudó en reconocer: “Me parece genial, creo que, a lo largo del tiempo, está cada vez mejor; Mario me parece una persona necesaria en los medios; Diego Guebel fue productor mío en Caiga quien caiga, así que sé que siempre hay una decisión de hacer las cosas bien”.

¿El late night show hubiera sido un formato que le sentaría bien? “Aprendí mucho del género de la entrevista cuando trabajé con Jorge Guinzburg. Pero vamos de a poco, ahora solo voy a hacer teatro, espacio que encuentro más humano que la televisión. Hoy, si pisás el palito en la tele, es terrible. Prefiero algo más íntimo y no hay nada más íntimo que el teatro, donde un espectador te está sintiendo la respiración. Hacer teatro es un plan, no fue azar. Es la forma más humana de volver a la exposición".

La actriz celebraba que el elenco de El divorcio del año fuera de características corales con los protagónicos bien distribuidos entre todos, pero, sobre todo, se anclaba en la calidad de persona de sus compañeros: “Se trata de un grupo lleno de humanidad, en el que cada uno viene de transitar momentos fuertes de su vida. Es curioso, a todos nos está pasando algo de lo que cuenta la obra”, completaba.