Así reaccionó la prensa uruguaya a la eliminación de Uruguay en el Mundial: “La decepción de Sudamérica”

La pronta eliminación de Uruguay, tras la derrota ante España por 1 a 0 en fase de grupos del Mundial 2026, despertó fuertes críticas en la prensa uruguaya, que no dudó en apuntar a Marcelo Bielsa como el gran responsable. “Desastre”, “decepcionante” y “tristeza”, son algunos de los términos utilizados para graficar la segunda eliminación consecutiva del seleccionado Celeste en la primera ronda de una Copa del Mundo tras lo ocurrido en Qatar 2022.

El tradicional diario El Observador fue contundente: “Un baño de realidad de un espejismo que terminó en frustración, con otra eliminación de Uruguay en fase de grupos de un Mundial y que quedará en la historia porque clasificó Cabo Verde”. Además, el medio puntualizó en la figura de Bielsa por la falta de muñeca para torcer el rumbo: “Fue de las peores eliminaciones de Uruguay en los últimos 50 años en Copas del Mundo”.

Tristeza infinita de los jugadores uruguayos tras la eliminación del Mundial David Ramos - Getty Images South America

El periodista deportivo Juan Samuelle de El Observador, tampoco ahorró críticas, aunque optó por responsabilizar a toda la estructura del futbol uruguayo: “Triste adiós. Culpas repartidas: dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. A Bielsa la selección le quedó gigante. Muslera, el peor del Mundial. Valverde, cada vez más en deuda. Poquito para rescatar. No alcanza la palabra fracaso. Con tantos errores adentro y afuera de la cancha fue un final lógico. Lástima por la gente que se ilusionó“.

El diario El País de Montevideo resaltó que el conjunto dirigido por Bielsa es -por ahora- la única selección sudamericana eliminada en fase de grupos. “Uruguay, la decepción de Sudamérica”, tituló en su portada digital. Asimismo, en varias notas se mostraron críticos del desempeño de los jugadores uruguayos a lo largo de la competición y apuntaron contra el arquero Fernando Muslera.

ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 26: Marcelo Bielsa habló en conferencia de presa y asumió responsabilidades. Manuel Velasquez - FIFA - FIFA

Por su parte, el sitio web La Diaria escribió: “Con una actuación flojísima, la selección uruguaya se despidió de la Copa del Mundo 2026. Fue un Mundial malo, malísimo, sobre todo partiendo de la base de que en el grupo estaban selecciones de menor valía que Uruguay. Sin embargo, los errores propios de la Celeste lo condenaron -otra vez, como en 2022-, a irse sin pasar la fase de grupos. Y eso, por los jugadores que tiene Uruguay y por la expectativa generada, es un fracaso con todas las letras”.

El portal Montevideo hizo hincapié en el mal partido de su selección y en lo “justa” que fue la derrota. “Uruguay cayó 1-0 con España en su tercer partido del grupo H en Guadalajara tras un fallo increíble de Fernando Muslera y terminó tercero con dos puntos y eliminado en el Mundial, algo justo y previsible”, describió el medio oriental.

Uruguay quedó eliminado en fase de grupos por segundo Mundial consecutivo Fernando Llano - AP

Uruguay había llegado a la presente Copa del Mundo con muchas expectativas. Sobre todo, porque era la única selección, a priori, con posibilidades para disputarle a la poderosa España el liderazgo del Grupo H.

Sin embargo, nada salió como se esperaba. Los empates ante Arabia Saudita, en el debut, y contra Cabo Verde, en la segunda fecha, terminaron complicado los planes. En medio rumores de peleas entre los referentes plantel y Marcelo Bielsa, perdió con España por 1 a 0 y se despidió del Mundial dejando una triste imagen.