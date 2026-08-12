LA NACION

SCHIPANI, José Luis

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RECORDATORIOS

SCHIPANI, José Luis. - A 12 años de tu temprana partida, seguimos extrañándote cada día. Tu energía, generosidad, humor, valores, enseñanzas y el profundo amor que nos diste sostienen nuestro camino. Gracias por tu enorme legado. Te amamos siempre. Tu esposa, hijos y nietos.

SCHIPANI, José Luis. - Querido hermano, ya pasaron doce años, tu ausencia duele pero tu recuerdo ilumina mi camino cada día. Te extraño y te llevo en mi corazón. Adriana.

Avisos fúnebres
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