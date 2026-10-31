SNEIBRUN, Irene Rosalía

RECORDATORIOS

✡ SNEIBRUN de FIRSTENFELD, Irene Rosalía, Z.L. - A cinco años de tu partida, te conservamos en nuestro recuerdo permanente y en nuestros corazones. Tus hijos, Norman y Brenda; tus nietos Agustín e Ian; tu esposo Alfredo; yerno Martín; nuera soledad; consuegros Gloria y Jorge y amigos.

Avisos fúnebres

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