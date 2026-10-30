Max Verstappen chocó con Liam Lawson en la segunda práctica de México y provocó una bandera roja

Max Verstappen y Liam Lawson fueron compañeros de equipo en Red Bull al inicio de la temporada de Fórmula 1 pasada y, por lo visto este viernes en el autódromo Hermanos Rodríguez, de la capital de México, no quedaron en buenos términos cuando el neozelandés fue reemplazado en el equipo principal y enviado de regreso a Racing Bulls.

El tetracampeón del mundo y el piloto que duró dos carreras en la escudería en 2025 se encontraron en la pista en la segunda práctica del Gran Premio de Ciudad de México y la situación terminó con una bandera roja. En el sector del Foro Sol, los restos de plástico del coche de Lawson hicieron necesario limpiar ese tramo en el que ambos anduvieron por la pista como pilotos de “autitos chocadores”, antes de cumplirse el primer cuarto de hora del entrenamiento.

Verstappen y Lawson fueron compañeros en Red Bull durante dos grandes premios, en el inicio de la temporada 2025. Asanka Brendon Ratnayake - AP

¿Qué pasó? Verstappen llegó acelerando por fuera para superar a Lawson, mientras otro vehículo giraba delante, cerca. Como ninguno de los dos cedió, durante algunos metros fueron a la par en un par de curvas, hasta que Max quedó sin pista, tuvo que pasar por encima de los pianos y se molestó, lo que quedó explicito en una seña con una mano para que Lawson se corriera. Entonces, la ira se apoderó de ambos, que siguieron luchando como si se tratara de la pelea por un puesto en una carrera. Eso derivó en que, al llegar a la siguiente curva, el multicampeón dejara ir a su Red Bull un poco más hacia afuera y se golpearan. El neumático delantero izquierdo del neerlandés dio en un costado del Racing Bulls, del que saltaron trozos sobre el trazado, mientras, ya sin pista por delante, Lawson debió frenar.

Pocos segundos después llegó la bandera roja y la actividad quedó interrumpida por unos minutos. Más tarde, los comisarios anunciaron que Verstappen sería convocado “por conducir de manera errática”, para que ofreciera sus explicaciones de la maniobra.

“Me empujó hacia afuera. Siempre lo mismo, todos los fines de semana hace lo mismo”, llegó a mencionar, enojado, Lawson por la radio a su ingeniero de pista.

Poco después de reanudarse la tanda, Lewis Hamilton, de Ferrari, informó por la radio de una pérdida de potencia después de la curva 13 y le indicaron que detuviera el auto para que los auxiliares lo retiraran, en la recta principal. El inglés detuvo el coche a un costado, pero parte de este pisaba la pista. Eso llevó a la dirección de carrera a activar inicialmente una auto de seguridad virtual, y poco después, otra bandera roja, hasta que se liberara el camino. El británico volvió a su box llevado en moto por un asistente.

En esa segunda sesión de entrenamientos libres quedó primero el monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, escoltado por los británicos Lando Norris, de McLaren, y George Russell, de Mercedes. En tanto, Franco Colapinto se ubicó 16º con su Alpine, tras haber cedido su auto en la primera tanda al italiano Gabriele Minì, y su compañero, el francés Pierre Gasly, resultó 8º.