RECORDATORIOS

✝ SOLARI, Horacio, q.e.p.d. - En el aniversario de tu nacimiento, tu esposa Silvia Scarperi, tus hijas Paula y Victoria, y tus nietos Federica, Lautaro, Balthazar y Benxamino te recordamos con infinita alegría por el privilegio de haberte tenido en nuestras vidas. Te extrañamos.

Avisos fúnebres

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