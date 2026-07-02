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SOLARI, Horacio,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ SOLARI, Horacio, q.e.p.d. - En el aniversario de tu nacimiento, tu esposa Silvia Scarperi, tus hijas Paula y Victoria, y tus nietos Federica, Lautaro, Balthazar y Benxamino te recordamos con infinita alegría por el privilegio de haberte tenido en nuestras vidas. Te extrañamos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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