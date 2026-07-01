Calendario de jubilaciones de la Anses: cuándo se cobran en julio 2026
Ya se puede consultar el calendario completo del mes y saber la fecha de acreditación, según el DNI y el tipo de prestación
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Los titulares del sistema previsional que reciben los haberes mediante la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden conocer con exactitud cuándo se cobran las jubilaciones de julio 2026.
Esto se debe a que el organismo previsional publicó el calendario completo de todas las prestaciones sociales que entrega en el mes, y allí figura detalladamente la fecha de cobro de las jubilaciones mínimas, superiores y las pensiones.
En el séptimo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Todas las fechas de pago de jubilaciones y pensiones de julio 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio
Cuánto cobran los jubilados en julio de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en julio, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$411.989,33
$70.000
$481.989,33
Jubilación máxima
$2.772.298,07
-
$2.772.298,07
PUAM
$329.591,46
$70.000
$399.591,46
PNC (Invalidez/Vejez)
$288.392,53
$70.000
$358.392,53
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
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