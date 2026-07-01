Calendario de jubilaciones de la Anses: cuándo se cobran en julio 2026

Los titulares del sistema previsional que reciben los haberes mediante la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden conocer con exactitud cuándo se cobran las jubilaciones de julio 2026.

Anses publicó el calendario de pagos de julio 2026 Rodrigo Nespolo

Esto se debe a que el organismo previsional publicó el calendario completo de todas las prestaciones sociales que entrega en el mes, y allí figura detalladamente la fecha de cobro de las jubilaciones mínimas, superiores y las pensiones.

En el séptimo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Todas las fechas de pago de jubilaciones y pensiones de julio 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Las fechas de acreditación de las jubilaciones y pensiones de julio

Cuánto cobran los jubilados en julio de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en julio, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $411.989,33 $70.000 $481.989,33 Jubilación máxima $2.772.298,07 - $2.772.298,07 PUAM $329.591,46 $70.000 $399.591,46 PNC (Invalidez/Vejez) $288.392,53 $70.000 $358.392,53

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)