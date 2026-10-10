RECORDATORIOS

✝ VIALE, José Ignacio (Pepe). - A un mes de tu partida al cielo, damos gracias a Dios por tu vida. Nos hiciste mejor familia. Agradecemos a todos los que nos acompañaron con su cariño y oraciones estos últimos años. Tu familia.

Avisos fúnebres

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