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VIALE, José Ignacio
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ VIALE, José Ignacio (Pepe). - A un mes de tu partida al cielo, damos gracias a Dios por tu vida. Nos hiciste mejor familia. Agradecemos a todos los que nos acompañaron con su cariño y oraciones estos últimos años. Tu familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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