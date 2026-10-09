Red Bull desembolsó una fortuna para Christian Horner, el líder del garaje despedido en 2025

Un año después de ser cesanteado por Red Bull Racing, reapareció en el escenario que lo tuvo por última vez como jefe de la escudería de Milton Keynes. Christian Horner irrumpió en el circuito de Silverstone, durante el Gran Premio de Gran Bretaña del actual curso, y desde ese momento la figura del ingeniero se reinstaló en la Fórmula 1. Un par de semanas atrás se lo vinculó con Ferrari, aunque la Scuderia desmintió un contacto y ratificó el rumbo con el francés Frédéric Vasseur como líder del garaje.

En los últimos días, la revelación de la millonaria cifra que embolsó tras el despido, que tuvo efecto inmediato, lo devolvió a la vidriera: los estados financieros de dos empresas del grupo que responden a la empresa de bebidas energizantes revelaron que el británico cobró, por todo concepto, 119 millones de euros.

Christian Horner, pensativo: el ingeniero británico pasó de un despido de efecto inmediato, a un par de intentos sin fuerza por regresar a la Fórmula 1 Matt York - AP

Una separación traumática, aunque la acumulación de conflictos empujó la decisión. Veinte años al frente del garaje, 405 grandes premios, 124 victorias, 287 podios, 107 pole positions, 100 vueltas más rápidas... Pero las estadísticas no blindaron a Horner, el ingeniero que moldeó un imperio en Milton Keynes y ganador de ocho títulos de pilotos y seis de constructores. El encadenamiento de episodios que hundieron al equipo, que pasó de dominar con Max Verstappen durante cuatro años a enseñar que pulsear por un nuevo cetro era una utopía, con media temporada para el desenlace del calendario, sentenció la suerte.

Los estados financieros de la compañía presentados en Reino Unido revelaron los montos: 79 millones de euros, por compensación por la pérdida del cargo, dinero que figuró en las cuentas de Red Bull Technology. Pero se sumaron otros 33.494.999 euros, que partieron de Red Bull Racing. Estos números no incluyeron los salarios ordinarios, de 10.600.000 euros, y 11.800 euros en contribuciones a la pensión.

Max Verstappen se unió en 2016 a Red Bull Racing, escudería que diseñó y lideró durante dos décadas Christian Horner; juntos marcaron el ritmo en la Fórmula 1 entre 2021 y 2024 Vincent Thian - AP

Con la venta simbólica de Jaguar, por el valor de un euro, Red Bull Racing tomó el control de la fábrica y el equipo de F1, que tenía el apoyo de Ford. Horner iniciaba así su recorrido en la escudería, que tuvo dos ciclos de dominio absoluto: entre 2010 y 2013, con Sebastian Vettel -en el GP de China de 2009 firmó el primer triunfo del equipo- y desde 2021 hasta 2024, con Verstappen. El inglés convenció al ingeniero Adrian Newey –el mago de la aerodinámica– a unirse al proyecto, que desde afuera era observado con reticencia: el impulso del fabricante de la bebida energética le daba un tinte de marketing y de fiesta más que de competitividad. Horner, sin embargo, atrajo numerosos talentos y convirtió a una estructura decadente en una superpotencia. La escudería tiene el récord de 21 victorias en 22 grandes premios en 2023; 19 llevaron la firma de Verstappen y una decena de éxitos fueron de modo consecutivo.

Diecinueve meses fue el tiempo suficiente para que el brillo del pasado desapareciera y una tormenta se desatara sobre el equipo y, principalmente, Horner. La acusación, por parte de una empleada, de conducta inapropiada, hecha en enero de 2024 fue el inicio del derrumbe. El ingeniero negó las acusaciones y las investigaciones internas no descubrieron culpabilidad, aunque la sospecha siguió en pie y eclipsó la presentación de los autos para la temporada 2025. La aparición de un dossier de documentos enviados desde casillas de correo electrónico anónimas a personas de la F1, miembros de medios de comunicación y personal del resto de las escuderías reavivó el escándalo.

Instrumental in Red Bull's success 🏆



Christian Horner led the team from the very beginning 💪#F1 pic.twitter.com/l4Eayghyq0 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

La parte austríaca, dueña de 49% del total de las acciones de Red Bull y liderada por Mark Mateschitz –hijo de Dietrich, el fundador, que promovió el ingreso a la categoría y murió en octubre de 2022–, solicitó la expulsión al británico y hasta tenía firmado el despido, pero el empresario tailandés Chlaeo Yoovidhya, tenedor del paquete mayoritario de la empresa, de 51%, desactivó la movida. No fue casualidad que el asiático se presentara en el primer gran premio del año, en Bahréin, junto a Horner: toda una muestra de apoyo.

Chlaeo Yoovidhya dialoga con Christian Horner: el empresario tailandés sostuvo el primer ataque para cesantear al ingeniero inglés de Red Bull Racing ANDREJ ISAKOVIC - AFP

A la puja por el poder se agregó que Newey y el director deportivo Jonathan Wheatley abandonaron la estructura –el primero es una de las cabezas de Aston Martin; el segundo se unió a Audi, pero se desvinculó a en marzo pasado-; también se marcharon el director técnico de ingeniería y diseño Rob Marshall y el jefe de estrategia Will Courtenay, a McLaren; el jefe de mecánicos y principal de Verstappen, Lee Stevenson, y el ingeniero aerodinámico Michael Broadhurst, que acordó con Alpine, otros nombres que debilitaron a la escuadra. Gianpiero Lambiase, el ingeniero de MadMax, acordó su partida rumbo a McLaren, aunque desembarcará recién en 2027.

Christian Horner y Flavio Briatore, en el circuito de Zandvoort: al ingeniero británico se lo relacionó con Alpine, como cabeza visible de un grupo inversor que compraría el paquete minoritario del Grupo Renault Mark Thompson - Getty Images Europe

Sin ensayar actos de presencia en los grandes premios, Horner tuvo intenciones de involucrarse con Alpine con la compra del 24% del paquete accionario, propiedad de Otro Capital, grupo inversor estadounidense que entre los socios incluye al golfista Rory McIlroy, el mariscal de campo de fútbol americano Patrick Mahomes, el boxeador Anthony Joshua y al actor Ryan Reynolds, era la meta.

Meses después, Toto Wolff –CEO de Mercedes- demostró interés en ese porcentaje minoritario del paquete accionario del Grupo Renault, un movimiento que se ofreció como un método para bloquear el regreso del inglés. La altísima cotización, unos 530 millones de euros, desactivó las conversaciones.

Horner saboreó la gloria y el ocaso de Red Bull Racing, ahora y tras conocerse los 119 millones de euros que cobró de la empresa para la que prestó servicios durante dos décadas, no proyecta un retiro para disfrutar: el plan es reinsertarse en el Gran Circo.