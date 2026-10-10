Se viene un nuevo frente que traerá tormentas con hasta 80 mm de agua en pocas horas, sudestada, ráfagas de 70 km/h y temperaturas frescas: las zonas afectadas

El fin de semana comienza con un escenario de lluvias, viento y temperaturas frescas en distintas regiones de la Argentina. Después del temporal que afectó al centro del país durante la semana, la mayor actividad se desplazó hacia el nordeste, mientras que Buenos Aires tendrá jornadas con abundante nubosidad y condiciones que favorecerían una sudestada.

Los efectos serán diferentes según la zona. Misiones, el este de Formosa y el norte de Corrientes concentran las mayores precipitaciones previstas para el período que termina el domingo. En tanto, sobre la costa atlántica bonaerense se esperan lluvias persistentes y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el viento del sudeste será uno de los factores a seguir durante este sábado. Su continuidad sobre el Río de la Plata podría elevar el nivel del agua junto a la costa y provocar anegamientos en sectores bajos, en un contexto de temperaturas que se mantendrán moderadas para octubre.

Pronostico del tiempo

Dónde se esperan las mayores lluvias hasta el domingo

Según Meteored, el núcleo de la inestabilidad se trasladó hacia el nordeste argentino después de los fenómenos que afectaron a la región central durante la semana. La proyección del modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) ubicó los mayores acumulados entre Misiones, el este formoseño y el norte correntino.

Para esas zonas, la estimación contempla entre 80 y 130 milímetros adicionales en el período comprendido entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre. Se trata de un acumulado de varias jornadas, por lo que no corresponde interpretarlo como la cantidad de agua que caerá exclusivamente durante este sábado o en unas pocas horas.

El antecedente inmediato muestra la intensidad que tuvo el episodio en otros puntos del país: el miércoles se registró granizo en Rosario y hasta 80 milímetros en pocas horas en el AMBA. Ahora, el foco de las precipitaciones más importantes se encuentra más al norte.

La inestabilidad se desplazó del centro al nordeste argentino ⛈️. Mirá cuánto puede llover hasta el domingo 11, dónde habrá fuertes vientos y cuándo asomará el sol en el centro del país 🧐.



✍️ Informe de @mnsaldivar. https://t.co/klkxhi2cNB pic.twitter.com/QgefV0hKw7 — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 8, 2026

Sudestada en el AMBA y posibles anegamientos junto al Río de la Plata

Para Buenos Aires, el pronóstico mantiene cielos mayormente nublados, lloviznas dispersas y temperaturas de entre 12°C y 18°C. El ambiente fresco y la escasa presencia del sol marcarán buena parte del fin de semana.

Durante este sábado, el viento del sudeste podría soplar a unos 50 kilómetros por hora sobre el Río de la Plata. La persistencia de esa circulación favorecería la acumulación de agua contra la costa bonaerense, con posibles anegamientos en áreas bajas próximas al río.

Este comportamiento es el que sustenta la previsión de una probable sudestada. Por eso, además de las precipitaciones, la evolución del viento tendrá un papel central en las condiciones que se registren sobre los sectores costeros.

El domingo podría ofrecer alguna aparición breve del sol en el AMBA, aunque la previsión no plantea una recuperación plena y sostenida del tiempo.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

⚠️⛈️ Continúan bajo alerta por #tormentas en el norte del NEA.



☔ Se destacan las #lluvias con acumulados de hasta 30 mm en Mendoza, (en forma de nieve en su cordillera). Tiempo inestable en gran parte del país.



📲Más info👇https://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/O1HnZkSOfr — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 9, 2026

La costa atlántica tendrá ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora

En la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires se espera lluvia durante gran parte del período que se extiende hasta el domingo, acompañada por viento intenso.

Las ráfagas podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, primero del este y luego del sur. Ese cambio de dirección se producirá dentro de un escenario que mantendrá la nubosidad y las precipitaciones como protagonistas.

Para quienes tengan previstos traslados o actividades al aire libre, la combinación de lluvia y viento será uno de los principales condicionantes del fin de semana. También convendrá asegurar los objetos que puedan desplazarse con las ráfagas.