RECORDATORIOS

WERTHEIM, Jorge Federico, falleció 27-10-2024. - A dos años de tu partida, tu adorada esposa Silvia te recuerda y extraña con el amor de siempre.

WERTHEIM, Jorge Federico. - Familia Waserman siempre lo tiene en su memoria con admiración y afecto.

Avisos fúnebres

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