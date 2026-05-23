ABERG COBO, Mercedes

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Gloria M. de Aberg Cobo y familia acompañamos con mucho cariño a Juan Carlos y su familia.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Juan Alzaga, con Susana Marino y sus hijos recuerdan a Mercedes y acompanan a Juan Carlos y a su familia con mucho carino.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Walter Quinterno y Luisa Apellaniz, sus hijos Walter, Martín, Luisa y Jorge Rachetti Butler la despiden con infinita tristeza, abrazando muy fuerte a Juan Carlos, hijos y Verónica con el cariño de siempre.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Sara y Adolfo Critto e hijos acompañan a Juan Carlos y familia y los abrazan con cariño.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Juan Martín Allende, Enrique A. Antonini, Santiago Braun, Facundo Cabrera Brizuela, Máximo J. Fonrouge, Luis F. Kenny, Carlos M. Legón, Alberto Julián Martínez Youens, Alejandro Massot (h.), Belisario Moreno Hueyo, Jorge Otamendi, Guillermo J. Pando, Matías G. Sánchez Sorondo, Raúl C. Sanguinetti, Mariano Saubidet Bilbao, Domingo Segura, Enrique Wilson-Rae y Diego C. T. Yofre, participamos con pesar su fallecimiento y acompañamos a nuestro amigo Juan Carlos (p.) en este triste momento.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - María y Julio Saguier acompañan a Mercedes y a su familia y rezan una oración en memoria de su madre.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - BMA Arquitectos acompaña con mucho cariño a Mercedes y familia en triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Federico y Carolina Zichy Thyssen, sus hijos Ladislao y Alexia y su hermano Federico Valenzuela (as.) despiden a la adorada Mercedes, acompañan con muchísimo cariño a Juan Carlos e hijos y a Verónica en este tristísimo momento y ruegan una oración por la queridísima Mercedes.

Avisos fúnebres

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