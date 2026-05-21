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ABERG COBO, Mercedes Silvia

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes Silvia, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 20-5-2026. - Su marido Juan Carlos Pablo Joaquín Villa Larroudet; sus hijos Mercedes y Thomas Duve, Juan Carlos, Santiago, María, Victoria, Joaquín y Florencia Bellini, Pablo, Teresa y Guido Curti, Martín y Verónica Messina, Ángeles y Marco Zanger; sus nietos Marcos, Felipe y Nicole Champagne y Benjamín Villa Larroudet Southall, Nicolás (a.), Francisco (a.) y Hansi (a.) Duve Villa Larroudet, Ramiro Villa Larroudet, Clara Rothschild Villa Larroudet, Marco Somaschini, Mateo, Juan Cruz, Lucía, José María, Salvador, Ignacio, Catalina y Dimas Villa Larroudet Bellini, Estefanía, Agustín y Rafael Curti Villa Larroudet, Faustina, Pedro, Tomás, Josefina y Matías Villa Larroudet Messina y Juana Zanger Larroudet; su hermana Verónica Aberg Cobo y familia, despiden con profundo amor a una esposa, madre, abuela y hermana entrañable, y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán despedidos hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes Silvia, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 20-5-2026. - El directorio y los colaboradores de Fortín Maure S.A. despiden con cariño y agradecimiento a su cofundadora, Mercedes Madre, y ruegan una oración en su memoria

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes Silvia, q.e.p.d. - Con profundo dolor, los miembros de Grupo OMINT despiden a Mercedes, quien fuera guía desde los inicios del Grupo. Acompañamos con afecto y en la oración a Juan Carlos, hijos, nietos y seres queridos en este difícil momento. Su calidez humana, valores, ética, alegría y legado permanecerán siempre entre nosotros.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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