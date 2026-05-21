Entre caras novedosas y algunos conocidos: los 13 nuevos participantes que entraron a Gran Hermano y renovaron la casa
La casa vivió una auténtica revolución al observar desde el SUM el momento en el que ingresaron sus nuevos hermanitos; hubo sorpresas y mucha emoción
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) quedó completamente renovada con 13 ingresos nuevos. Entre dos exhermanitos que ganaron el repechaje, nueve jugadores nuevos y dos Golden Tickets, las entradas superaron a los 12 participantes originales que ya estaban en competencia.
La gala de este miércoles fue muy diferente a lo habitual. Mientras Santiago del Moro anunciaba de a poco quiénes iban bajando de competencia en el repechaje por tener menos votos, presentaba uno por uno a los nuevos ingresos. La primera en quedar fuera del repechaje fue Grecia Colmenares, a quien siguieron: Franco, Carlota, Mavinga, Martín, Lolo, Nick, La Maciel, Brian, Nazareno, Danelik, Tomy, Kennys y Carmiña.
Luego de los nueve nuevos ingresos, entre los que se encontraban algunas caras conocidas en el medio, el conductor anunció que Lola y Yipio fueron las más votadas en el repechaje y quienes volvían inmediatamente a la competencia.
Los dos exparticipantes que volvieron con el Golden Tickets
El primero de los dos hermanitos elegidos a dedo por Telefe fue Brian Sarmiento, quien quedó como el octavo más votado por la audiencia en el repechaje. Así, el reality recuperó a quien fue uno de sus principales “villanos”, según expresó la audiencia en redes.
Poco después, el Big Bro habló con el estudio y Santiago del Moro en vivo, donde se vivió mucha tensión alrededor de la segunda elección. El dueño de la casa se lo ofreció a Carmiña, pero con una condición: Mavinga debía aprobar su regreso. Al momento de dar su respuesta, fue negativa y dejó en claro que no la perdonó tras el comentario racista por el que fue expulsada. Así, sin anunciarlo, minutos después mostraron la puerta de la casa y el esperado regreso de Andrea del Boca con el segundo Golden Ticket.
Los nueve nuevos participantes de Generación Dorada
Charlotte Caniggia
La primera en ingresar a Gran Hermano Generación Dorada fue Charlotte Caniggia, la más famosa de todos los elegidos. “Yo voy a ser tranquilita por ahora. Están re locos, me contaron...”, expresó en diálogo con Santiago del Moro.
Matías Hanssen
Matías Hanssen tiene un emprendimiento en cepillos de dientes. “No voy a pisar el palito, voy sin inhibiciones”, dijo en su presentación.
Nenu López
La tercera fue Nenu López. Es española, estuvo en el Bailando 2023 con Martín Salwe, quien fue su pareja, y dijo tener todas las jugadas en su mente. “Hablo sin pensar, soy muy transparente”, aseguró.
Sebastián Cola
Sebastián Cola, un crossfitter y director creativo. “Soy el jugador más peligroso que va a ingresar en esta edición”, reveló en su video de presentación.
Tati Luna
Tati Luna es uruguaya, estudia abogacía y tiene un carácter muy fuerte. En su presentación aseguró que es sensible, pero no débil.
Juan Carlos López
Juan Carlos López va a ser JC en Gran Hermano porque hay otro Juan (Juanicar). Le encanta estar soltero y es modelo y actor.
Steffy Pereira
Steffy Pereira es brasileña por su mamá y paraguaya por su papá. Es influencer en Paraguay. “Soy alegre y un poco creída. Cuando entre en la casa voy a enloquecer”, aseguró.
Leandro Nigro
Leandro Nigro es un creador de contenido y streamer, sobre todo de fútbol. Hincha de San Lorenzo. Muy competitivo, orgulloso y odia a los mentirosos.
Mariela Prieto
Mariela Prieto fue la última de los nueve nuevos y directamente se presentó como “la mujer del Turco García”. Sobre esto, afirmó que “es muy loco ser la mujer del Turco” y que tiene una personalidad avasallante.
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