Entre caras novedosas y algunos conocidos: los 13 nuevos participantes que entraron a Gran Hermano y renovaron la casa

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) quedó completamente renovada con 13 ingresos nuevos. Entre dos exhermanitos que ganaron el repechaje, nueve jugadores nuevos y dos Golden Tickets, las entradas superaron a los 12 participantes originales que ya estaban en competencia.

La gala de este miércoles fue muy diferente a lo habitual. Mientras Santiago del Moro anunciaba de a poco quiénes iban bajando de competencia en el repechaje por tener menos votos, presentaba uno por uno a los nuevos ingresos. La primera en quedar fuera del repechaje fue Grecia Colmenares, a quien siguieron: Franco, Carlota, Mavinga, Martín, Lolo, Nick, La Maciel, Brian, Nazareno, Danelik, Tomy, Kennys y Carmiña.

El repechaje incluyó a 16 exparticipantes, con excepción de Sol, Andrea y Divina Gloria Captura Telefe

Luego de los nueve nuevos ingresos, entre los que se encontraban algunas caras conocidas en el medio, el conductor anunció que Lola y Yipio fueron las más votadas en el repechaje y quienes volvían inmediatamente a la competencia.

Yipio fue la primera en volver a la casa con el repechaje

Lola fue la segunda en volver a la casa con el repechaje

Los dos exparticipantes que volvieron con el Golden Tickets

El primero de los dos hermanitos elegidos a dedo por Telefe fue Brian Sarmiento, quien quedó como el octavo más votado por la audiencia en el repechaje. Así, el reality recuperó a quien fue uno de sus principales “villanos”, según expresó la audiencia en redes.

Brian se llevó el primer Golden Ticket de la noche

Poco después, el Big Bro habló con el estudio y Santiago del Moro en vivo, donde se vivió mucha tensión alrededor de la segunda elección. El dueño de la casa se lo ofreció a Carmiña, pero con una condición: Mavinga debía aprobar su regreso. Al momento de dar su respuesta, fue negativa y dejó en claro que no la perdonó tras el comentario racista por el que fue expulsada. Así, sin anunciarlo, minutos después mostraron la puerta de la casa y el esperado regreso de Andrea del Boca con el segundo Golden Ticket.

Andrea se llevó el segundo Golden Ticket de la noche

Los nueve nuevos participantes de Generación Dorada

Charlotte Caniggia

La primera en ingresar a Gran Hermano Generación Dorada fue Charlotte Caniggia, la más famosa de todos los elegidos. “Yo voy a ser tranquilita por ahora. Están re locos, me contaron...”, expresó en diálogo con Santiago del Moro.

La presentación de Charlotte Caniggia en Gran Hermano

Matías Hanssen

Matías Hanssen tiene un emprendimiento en cepillos de dientes. “No voy a pisar el palito, voy sin inhibiciones”, dijo en su presentación.

La presentación de Matías Hanssen en Gran Hermano

Nenu López

La tercera fue Nenu López. Es española, estuvo en el Bailando 2023 con Martín Salwe, quien fue su pareja, y dijo tener todas las jugadas en su mente. “Hablo sin pensar, soy muy transparente”, aseguró.

La presentación de Nenu López en Gran Hermano

Sebastián Cola

Sebastián Cola, un crossfitter y director creativo. “Soy el jugador más peligroso que va a ingresar en esta edición”, reveló en su video de presentación.

La presentación de Sebastián Cola en Gran Hermano

Tati Luna

Tati Luna es uruguaya, estudia abogacía y tiene un carácter muy fuerte. En su presentación aseguró que es sensible, pero no débil.

La presentación de Tati Luna en Gran Hermano

Juan Carlos López

Juan Carlos López va a ser JC en Gran Hermano porque hay otro Juan (Juanicar). Le encanta estar soltero y es modelo y actor.

La presentación de Juan Carlos López en Gran Hermano

Steffy Pereira

Steffy Pereira es brasileña por su mamá y paraguaya por su papá. Es influencer en Paraguay. “Soy alegre y un poco creída. Cuando entre en la casa voy a enloquecer”, aseguró.

La presentación de Steffy Pereira en Gran Hermano

Leandro Nigro

Leandro Nigro es un creador de contenido y streamer, sobre todo de fútbol. Hincha de San Lorenzo. Muy competitivo, orgulloso y odia a los mentirosos.

La presentación de Leandro Nigro en Gran Hermano

Mariela Prieto

Mariela Prieto fue la última de los nueve nuevos y directamente se presentó como “la mujer del Turco García”. Sobre esto, afirmó que “es muy loco ser la mujer del Turco” y que tiene una personalidad avasallante.