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ABERG COBO, Mercedes Silvia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes Silvia q.e.p.d., falleció el 20-5-2026. - García Vilariño y Asociados y AGV Soluciones participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en sus oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
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