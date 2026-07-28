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ABERLE STRAUSS, Margot

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ABERLE STRAUSS, Margot, 27-7-2026. - Recordamos cuando decías: “El colegio me dió una sensación de protección, y me alivió el trauma de la emigración”. Chau, Margot querida. No llegaste a los 100, pero casi ¡Te vamos a extrañar mucho! Asociación Cultural y Colegio Pestalozzi.

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