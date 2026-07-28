Premios Pinti: se entregan los galardones a lo mejor del teatro comercial

Termina la cuenta regresiva. Desde las 22 se realizará la primera entrega de los Premios Pinti, que reconocen a lo mejor de las obras del circuito comercial, organizados por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet). La gran ceremonia que se realiza desde el Teatro Colón contará con la conducción de Agustín Aristarán y transmisión de eltrece.

Entre los primeros en llegar a la gran fiesta estuvieron Arturo Puig que se mostró feliz con la iniciativa y como dato curioso agregó: “Tengo una historia con el teatro, mi bisabuelo fue el primero en traer utilería para las obras”. También desfilaron por la alfombra roja conducida por Sofía Kolter y Florencia Ferrero, Eleonora Cassano, Lizy Tagliani y Leticia Bredice.

Entre la entrega de los galardones de las 19 categorías con sus respetivos ternados seleccionados por un numeroso jurado se alternarán actos creados para la ceremonia que ocuparán el gran escenario del Colón.

El lugar de cierre de la gala lo ocupará el espectáculo favorito del público, cuya votación estuvo abierta hasta hace unos días en la página web del premio. Es el mismo espectador teatral quien seleccionará a su preferido entre la gran batería de montajes que hicieron un mínimo de 20 funciones en salas vinculadas con el eje de la avenida Corrientes entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Según el listado de obras seleccionadas por el jurado que se anunció a principios de este mes, el espectáculo que cuenta con mayor cantidad de nominaciones es Charlie y la fábrica de chocolate, con 11. Le sigue otra comedia musical de gran producción como es Hairspray, con 9 nominaciones y con Damián Betular como figura central; la comedia Berlín Berlín, con 7, que protagoniza Pablo Rago, y Annie, Cuando Frank conoció a Carlitos y Lo que el río hace, cada una de ellas con 5 nominaciones.

Por fuera de las 19 categorías la comisión directiva de Aadet, que preside Sebastián Blutrach, entregará el Premio Trayectoria a Moria Casán y a Guillermo Francella por sus respectivos aportes a la actividad, y a Carlos Rottemberg por su labor como productor y dueño de sala por más de 51 años.

Moria Casán y Guillermo Francella, los dos galardonados por la trayectoria Archivo

Los socios de Aadet entregarán los premios a los espectáculos del año que reconocen a las obras con mayor convocatoria de espectadores. Lo recibirán El Jefe del jefe, la comedia que protagonizan Diego Peretti y Federico D’Elía; Rocky, con Nicolás Vázquez, por drama o comedia dramática, y Charlie y la fábrica de chocolate, por musical, que protagoniza Agustín “Rada” Aristarán, el maestro de ceremonia de la gala.

Los nominados por categoría

1. Mejor Comedia

• Berlín Berlín

• La función que sale mal

• Medida por medida (la culpa es tuya)

• Parlamento

• Una Navidad de mierda

Pablo Rago y Fernanda Metilli, en Berlín, Berlín. Adrian Diaz Bernini

2. Mejor Drama o Comedia Dramática

• El brote

• Habitación Macbeth

• Imprenteros

• Las Hijas

• Lo que el río hace

Lo que el río hace, de y con Maria y Paula Marull Carlos Furman - CTBA

3. Mejor Musical

• Annie

• Charlie y la Fábrica de Chocolate

• Cuando Frank conoció a Carlitos

• Hairspray

• The Ópera Locos

Nair Calvo y García Torrecilla, en Annie Gentileza

4. Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

• Chanta

• El equilibrista

• Feliz Día Sutottos

• Suavecita

• Un poyo rojo

“Feliz Día”, el espectáculo de Sutottos Pablo Linietsky

5. Mejor Obra de Autoría Nacional

• Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi

• El brote de Emiliano Dionisi

• La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco

• Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull

• Pundonor de Andrea Garrote

El Brote, con Roberto Peloni Santiago Cichero/AFV

6. Mejor Actriz de Comedia

• Carla Peterson – Sottovoce

• Fernanda Metilli – Berlín Berlín

• Lorena Vega – Sottovoce

• Pilar Gamboa – Parlamento

• Verónica Llinás – Una Navidad de mierda

7. Mejor Actor de Comedia

• Adrián Suar – Sottovoce

• Diego Reinhold – La función que sale mal

• Juan Pablo Geretto – Berlín Berlín

• Luis Brandoni – Quién es Quién

• Maxi de la Cruz – Berlín Berlín

8. Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática

• Andrea Garrote – Pundonor

• Julieta Zylberberg – Prima Facie

• Lorena Vega – Imprenteros y La vida extraordinaria

• Pilar Gamboa – Las Hijas

• Valeria Lois – La vida extraordinaria

9. Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática

• Carlos Portaluppi – Druk

• Iñaki Aldao – El curioso incidente del perro a medianoche

• Luis Machín – La última sesión de Freud

• Pompeyo Audivert – Habitación Macbeth

• Roberto Peloni – El brote

10. Mejor Actriz en Musical

• Alejandra Perlusky – Billy Elliot

• Alejandra Radano – Company

• Belén Bilbao – Hairspray

• Julieta Nair Calvo – Annie

• Lizy Tagliani – Annie

11. Mejor Actor en Musical

• Agustín Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate

• Fernando Dente – Company

• Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos

• Lucas Alvan – The Ópera Locos

• Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate

12. Mejor Actriz de reparto

• Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate

• Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín

• Mónica Raiola – Lo que el río hace

• Paula Kohan – Cuestión de género

• Vane Butera – Company

13. Mejor Actor de reparto

• David Masajnik – Rocky

• Ian Ferreira – Hairspray

• Juan Isola – El Jefe del Jefe

• Marcelo Savignone – Berlín Berlín

• Mariano Saborido – Lo que el río hace

14. Mejor Dirección

• Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate

• Emiliano Dionisi – El brote

• Fer Dente – Hairspray

• María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace

• Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos

Hairspray se presenta en teatro Coliseo Gerardo Viercovich - LA NACION

15. Mejor Coreografía

• Analía González – Annie

• Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate

• Gustavo Wons – Billy Elliot

• Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo

• Vanesa García Millán – Hairspray

Joaquín Mondino Formichelli, en el rol de Billy Elliot MELINA ERCOLI

16. Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

• Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín

• José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate

• Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

• Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche

• Tato Fernández – Rocky

Desde el jardín, nominada en la categoría de escenografía Gentileza Gabriel Macarol

17. Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje

• Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

• Fabián Sigona y Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray

• Feliciano San Román y Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

• Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento

• Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

18. Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original

• Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

• David Seldes (Iluminación) – Hairspray

• Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot

• Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche

• Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

19. Mejor Producción

• Club Media y Olga – Hairspray

• Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín

• MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate

• Preludio y RGB Entertainment – Annie

• Preludio y RGB Entertainment – Rocky