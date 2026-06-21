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ADEM, Alexa Saleme de,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ADEM, Alexa Saleme de, q.e.p.d. - Celebramos tu vida y lo que sembraste como familia y en nuestros corazones. Ya podes descansar en paz junto a Aleco, tus padres y tus hermanos. Pedimos una oración en tu memoria. Alberto y Lucía, Alejandra y Ramzi, Anastasia y Carlos, Adriana y Alejandro y Rocío, nietos y bisnietos.

ADEM, Alexa Saleme de, q.e.p.d. - Desde su Mtein natal, Líbano, y de la mano de la Virgen de Harissa, Mar Charbel acompaña a Alexa en su eterno descanso.

Avisos fúnebres
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