Horóscopo: cómo será tu semana del 21 al 27 de junio de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Amable con todo su entorno. Cortesía y afecto van de la mano. Cierra en forma definitiva temas pendientes con el pasado.

DINERO: Concreta negocios sólidos. Elimine las distracciones y enfóquese en lo puramente productivo. Éxito.

CLAVE DE LA SEMANA: Escuche a quien busque establecer un diálogo.

21/4 al 21/5

AMOR: Le trasmiten confianza y usted tiene la seguridad de que sus vínculos actuales son sólidos. Evite el apego excesivo a lo material.

DINERO: Su palabra impondrá gran respeto. Borre de su agenda diaria las tareas que no le corresponden.

CLAVE DE LA SEMANA: Esté muy atento a los pequeños detalles.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Irradiará un sereno magnetismo. Mantenga un sano equilibrio entre su intimidad de pareja y la vida social. Los amigos sabrán acompañar.

DINERO: Mantenga sus proyectos en carpeta, no avance todavía y ante la competencia actúe en silencio.

CLAVE DE LA SEMANA: Tiempo de gestar nuevas ideas, no de ejecutarlas.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Más reservado que de costumbre. Apasionado y a la vez espiritual. Aproveche esta etapa para sanar sus vínculos de familia.

DINERO: Nueva estructura de trabajo. Revise su círculo laboral y aleje a los que afectan a la producción final.

CLAVE DE LA SEMANA: Confíe en su intuición si percibe energía negativa.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: La atracción por alguien que destaca fluye naturalmente en las salidas grupales. Comparte una alegría genuina con sus íntimos.

DINERO: Alcanza la cima. A pasos de terminar proyectos viejos. Mejor evitar compromisos financieros muy comprometidos.

CLAVE DE LA SEMANA: Disfrute su tiempo libre, pero sin abandonar proyectos.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Atrás quedó su timidez, crece su imagen pública y gana en magnetismo. Se dan algunos cambios afectivos, positivos a corto plazo.

DINERO: Olvide viejos conceptos financieros que no le permiten prosperar. Alguien interviene y mejora su estructura económica.

CLAVE DE LA SEMANA: Renueve sus conocimientos profesionales día a día.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Busca algo de novedad en lo amoroso, pero es mejor no arriesgar un afecto real al ir tras una quimera. Defina qué espera de una relación.

DINERO: Negocia con firmeza acuerdos rentables. Aproveche esta racha positiva para cancelar deudas pendientes.

CLAVE DE LA SEMANA: Busque un punto medio entre la magia del deseo y la ternura.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Vive su presente amoroso con intensidad y pone todo en juego. Confesiones que transforman vínculos. Planifique nuevas salidas en familia.

DINERO: Firma acuerdos muy sólidos. Tiempo de definir qué socios no encajan con los objetivos principales de la empresa.

CLAVE DE LA SEMANA: Transforme cada vínculo en un mundo a descubrir.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Comparte con calma el día a día y mantiene un buen diálogo con su pareja. Para profundizar la conexión, exprese sus deseos.

DINERO: Simplifique su rutina laboral diciendo adiós a los viejos hábitos que le restan tiempo y eficiencia.

CLAVE DE LA SEMANA: No se aleje de colegas con los que pueda hablar de su quehacer.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Valora como nunca cada detalle cariñoso en su relación. Demuestre su afecto con acciones concretas. Sin reproches ni miedos.

DINERO: Es bueno tener ideas creativas, pero para llevarlas a la práctica necesitará tener paciencia. Avance profesional.

CLAVE DE LA SEMANA: No sume a su agenda compromisos que no le correspondan.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Experimenta una extraña sensación de entusiasmo. Su gente querida logra conocer su costado más divertido. Alegría constante.

DINERO: ¿Está sentando las bases de un futuro negocio? Para empezar, ordene su espacio y tire lo que no es útil.

CLAVE DE LA SEMANA: Un entorno organizado ayuda a que organice su trabajo.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Buscará refugio en el hogar cuando las demandas del mundo lo desborden. Disfrute a solas o comparta su mundo con los más íntimos.

DINERO: Manténgase enfocado. Recibe información relevante para mejorar sus finanzas; preste mucha atención.

CLAVE DE LA SEMANA: El exceso de información nos marea; sintetice.