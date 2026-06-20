Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio: qué dice el parte médico

La clínica donde permanece internado Fernando Gago difundió el primer parte técnico sobre la salud del entrenador. El DT de Universidad de Chile sufrió un infarto agudo de miocardio durante la madrugada del viernes y debió ser internado en la clínica Alemana en Santiago.

La presidenta de Azul Azul, la empresa concesionaria del club chileno, Cecilia Pérez comentó en diálogo con los medios que Gago sentía dolor en el pecho desde la mañana del viernes y que, al consultar con el personal médico del equipo, le aconsejaron que vaya a un hospital. El director técnico se habría negado debido a que quería estar presente durante el partido frente a O’Higgins por la Liga de Primera en Chile, que la U finalmente ganó.

Tras ello, Gago se mostró notoriamente cansado y con dolor durante la conferencia de prensa tras el triunfo. Mostraba dificultades para respirar y repetidas veces se tocó el pecho. Fue luego del diálogo con la prensa que fue trasladado a la clínica Alemana.

El comunicado de la clínica sobre la salud de Fernando Gago Captura

“El paciente ingresó en la madrugada presentando un infarto agudo al miocardio”, detallaron en un comunicado publicado este sábado. Gago debió ser operado debido al cuadro que presentaba.

“Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón”, sostuvieron.

Se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stent. “Procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal”, sumaron.

Fernando Gago Gustavo Garello - AP

“El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”, concluyeron.

Desde Universidad de Chile difundieron el comunicado de la clínica. “Compartimos el parte médico oficial emitido por Clínica Alemana sobre el estado de salud de Fernando Gago. ¡Fuerza profe!“, escribieron en sus redes sociales.

El viernes por la tarde se conoció que Gago sufrió problemas cardiovasculares tras un breve comunicado de su club.

Gago sintió el malestar antes del partido frente a O'Higgins, donde la U ganó 2-0 X (@udechile)

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, escribieron en sus cuentas oficiales.

El medio local La Tercera advirtió sobre la operación y sostuvo que el entrenador se perdería los entrenamientos próximos y el partido del fin de semana frente a Santiago Wanderers, por la Copa Chile. Su ayudante, Fabricio Coloccini, quedó a cargo del equipo hasta su retorno.

“Se sentía raro”

En diálogo con los medios, Cecilia Pérez contó que Gago sentía un fuerte dolor desde la mañana del viernes. “Me contó que desde primera hora se sentía raro, que tenía un dolor, y le dijeron que debía hacerse exámenes e ir a un recinto asistencial y no quiso, porque quería estar con los chicos”, detalló.

Sostuvo que el exjugador de Boca y el Real Madrid se tocaba el pecho, y que junto a integrantes del cuerpo técnico creían que estaba un poco resfriado. “Lo comentó con el cuerpo médico, le dijeron que era mejor hacer exámenes”, contó. Reveló que Gago quiere volver a entrenar. “Le transmití que lo primero es la salud y que se cuide”, aclaró.

Gago en el partido de la U de Chile frente a O'Higgins X (@Udechile

Según Pérez hubo varias señales que indicaron que el entrenador no se encontraba bien, pero que en el momento no fueron registradas.

“Creo que muchos de ustedes estuvieron en la conferencia de prensa ayer. Uno vuelve a ver... yo estaba mientras Fabricio [ayudante de Gago] estaba adentro con los chiquillos. Estaba con él, estaba viendo esas imágenes con Manuel, con Nacho, y hay gestos que uno ahora los ve con perspectiva, que impactan. Sobre todo cuando él termina, hace el suspiro, cómo se toca el pecho. Estaba con mucho dolor. Y ahí ya se le convence y se le traslada a un recinto asistencial”, concluyó.

El parte médico completo de Fernando Gago

La Clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago, ingresó en la madrugada del viernes 19 de junio presentando un infarto agudo de miocardio.

Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastía con implante intracoronaria de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal.

El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física.